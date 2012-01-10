در موضوع مواد مخدر در استان کرمانشاه سیاه نمایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود محمدی، پیش از ظهر سه شنبه در اولین دوره آموزش درمان وابستگی به مواد مخدر که در بیمارستان طالقانی کرمانشاه برگزار شد، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در بحث مبارزه با مواد مخدر در استان کرمانشاه در حال انجام است و در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد بسیار موثر و تاثیرگذار است.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه تاکید کرد: اکنون 46 درصد جمعیت مردم نهاد در بحث مبارزه با مواد مخدر در استان کرمانشاه فعالیت دارند.

سرهنگ محمدی افزود: شاهدیم که تحول چشمگیر در مسیر مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور در دهه گذشته تا حال انجام گرفته است.

وی تاکید کرد: در دهه های گذشته، محور اصلی ما در مبارزه با مواد مخدر، مبارزه و انهدام باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر در کشور بود و پیشگیری در مرحله بعدی قرار داشت.

محمدی با اشاره به اینکه امروز مبارزه با مواد مخدر در استان یک مبارزه همه جانبه با محوریت پیشگیری است، گفت: متاسفانه در موضوع مواد مخدر در استان کرمانشاه بسیار سیاه نمایی و بزرگ نمایی شده است.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه افزود: سال گذشته در حوزه درمان وابستگی به مواد مخدر، استان کرمانشاه جزو سه استان برتر کشور بود.

وی در پایان با اشاره به اینکه اکنون در استان کرمانشاه 91 مرکز درمان با متادون فعال است، تاکید کرد: این تعداد مراکز برای استان کرمانشاه، هنوز کافی نیست و توسعه این مراکز از اولویتهای کاری ما برای سال آینده است.