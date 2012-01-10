مسابقات اسکیت ماراتن در مازندران برگزار می شود

حسین خیری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات به مناسبت گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، 14بهمن امسال به میزبانی هیئت اسکیت شهرستان نور برگزارمی شود.

وی افزود: این مسابقات به مسافت 42 کیلومتر ماراتن دستجات آزاد قهرمانی استان و در بخش پسران برگزار می شود.

رئیس هیئت اسکیت مازندران ادامه داد: باشگاهها و تیمهای اسکیت شهرستانها می توانند با معرفی نامه هیئت اسکیت شهرستان به صورت آزاد در این مسابقات شرکت کنند.

خیری نیا با اشاره به اینکه هر تیم می‌تواند با شرکت سه بازیکن و یک مربی و سرپرست در مسابقه حضور یابد، اضافه کرد: تیمهای شرکت کننده تا ششم بهمن ماه فرصت دارند حضور خود در مسابقات اسکیت ماراتن مازندران را به دفتر هیئت اسکیت استان اعلام کنند.

وی ادامه داد: به نفرات اول تا سوم حکم، نشان و جوائز و به تیم‌های اول تا سوم کاپ قهرانی اهدا می‌شود.

رئیس هیئت اسکیت مازندران یادآورشد: ورزشکاران مجاز به استفاده از اسکیت با چرخهای 110 میلی متر هستند.