انتشار اسامی کاندیداهای رد صلاحیت شده در آذربایجان غربی غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی در ارتباط با بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، آمده است: هر نوع گمانه زنی و اظهار نظر در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان توسط مطبوعات، رسانه ها، سایتها و یا اشخاص غیر مسئول و پخش شایعات در این مورد غیر قانونی بوده و موجب تضییع حقوق کاندیداها می شود.

با توجه به اینکه بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت کشور و به موجب ماده 35 آئین نامه اجرایی انتخابات اعلام قطعی اسامی نامزدها به مراکز حوزه انتخابیه دوم اسفند ماه سال جاری توسط وزارت کشور انجام می شود، لذا هر نوع انتشار اسامی و گمانه زنی درباره رد صلاحیت و یا احراز صلاحیت کاندیداها تا پایان مراحل رسیدگیهای گوناگون که در هیئت نظارت و هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان انجام می شود، غیر قانونی بوده و در صورت شکایت کاندیداها پیگرد قانونی دارد.

ستاد انتخابات آذربایجان غربی طبق زمانبندی و تقویم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بعد از پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام کاندیداها بررسی اولیه پرونده داوطلبان نمایندگی مجلس بعد از استعلام از مراجع چهارگانه،‌ در هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه به صورت محرمانه انجام گرفت و نتایج بررسیها به صورت کتبی و محرمانه به داوطلبان رد صلاحیت شده اعلام شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: به صورت رسمی نیز به هیئت نظارت شورای نگهبان ارسال و داوطلبان رد صلاحیت شده از 21 تا 24 دی ماه جاری شکایت خود را به هیئت نظارت تحویل داده، سپس هیئت نظارت آذربایجان غربی رسیدگی به شکایات و همچنین اظهار نظر در خصوص صلاحیت همه داوطلبان را در دستور کار خود قرار می دهد.

به منظور حفظ حرمت افراد و جلوگیری از تضییع حقوق اجتماعی کاندیداها همه مراحل بررسیها و استعلامها محرمانه بوده و رسیدگی به شکایات و اظهار نظر در خصوص صلاحیت تمامی داوطلبان ظرف مدت 7 روز از 25 دی تا اول بهمن ماه سال جاری توسط هیئت نظارت انجام و نتیجه بررسیها به فرمانداری حوزه انتخابیه اعلام می شود.