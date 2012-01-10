نفت را در کرمان شکست می دهیم/ نیاز مس به حمایت هواداران کرمانی

میرسلاوبلاژویچ در گفتگو با مهر اظهارداشت: مس کرمان طی هفته گذشته تمرینات ویژه ای را پشت سرگذاشته است و هم اکنون آماده کسب سه امتیاز در بازی خانگی است.

وی با اشاره به حساسیت بالای امتیاز این دیدار گفت: در صورت کسب این سه امتیاز می توانیم از منطقه خطر لیگ برتر فاصله بگیریم و با خیال آسوده تر در ادامه مسابقات حضور داشته باشیم.

چیرو مسابقه مقابل نفت تهران را سخت خواند و گفت: این تیم از تیمهای بالای جدول است و بدون حاشیه در حال کسب امتیاز در هفته های مختلف بوده و این روند را ادامه می دهد.

سرمربی مس کرمان ادامه داد: با این وجود مس تنها برای پیروزی به میدان می شود و باید از تمام توانمان برای کسب این سه امتیاز استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برخورد شدید با بازیکنان حاشیه ساز در مس گفت: به بازیکنی که نمی تواند بازی کند و در مقابل حرف می زند و حاشیه درست می کند نیازی نداریم.

وی در مورد پولادی گفت: فوتبال کرمان سرشار از استعداد است و نیازی به بازیکنان اسمی که حاشیه درست می کنند نداریم اما به دلیل بی انضباطی که این بازیکن انجام داده است باید تا پایان لیگ در مس باشد اما به وی بازی نمی دهیم.

بلاژویچ مشکل تیم را در نحوه اجرای دستورات فنی در تیم دانست و گفت: با صحبتهایی که با بازیکنان شده امیدواریم این مشکلات به حداقل برسد.