فعالیت کمپ های ترک اعتیاد همدان باید با نظارت بهزیستی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی مطلق در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان افزود: بر اساس قانون ملی مبارزه با مواد مخدر کمپ های ترک اعتیاد باید ضمن اخذ مجوزهای لازم تحت نظارت بهزیستی باشند.

وی با بیان اینکه در راستای تسهیل در اخذ مجوز این کمپ ها تغییراتی در قانون بوجود آمده است، گفت: کمپ های ترک اعتیاد باید توسط افرادی است که قبلا آلوده به این مواد بوده اند، اداره شود.

722 کیلوگرم انواع مواد مخدر در همدان کشف شد

فرماندار شهرستان همدان همچنین از کشف 722 کیلوگرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری در همدان خبر داد واظهار داشت: در این مدت دو هزار و 379 نفر در ارتباط با مواد مخدر در همدان دستگیر شده اند.

حسن قهرمانی مطلق اظهار داشت: دستگیرشدگان شامل حامل، نگهدارنده، توزیع کننده و خرده فروش مواد مخدر بوده اند.

وی اضافه کرد: بررسی سوابق سارقان دستگیر شده در همدان حاکی از آلودگی 75 درصد سارقان به مواد مخدر است.

250 میلیون تومانی برای مبارزه با مواد مخدر به استان همدان اختصاص یافت

رئیس شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان با اشاره به اعتبار 250میلیون تومانی مبارزه با مواد مخدر که از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در استان همدان توزیع شده است، گفت: باید سهم شهرستان همدان با توجه به میزان آلودگی مشخص شود.

قهرمانی مطلق یادآور شد: فعالیتهایی در حوزه فرهنگ و آموزش پیشگیری از مواد مخدر در مدارس پیش بینی شده که نقش به سزایی در کاهش آسیب ها دارد.

فرماندار همدان همچنین با تاکید به لزوم توجه جدی به مناطق محروم و حاشیه شهر همدان عنوان کرد: در توانمند سازی حاشیه شهر همدان اولویتهای عمرانی وسپس فرهنگی برای این مناطق در نظر گرفته شده و تاکنون در این خصوص افزون بر 40 میلیارد تومان هزینه شده است.