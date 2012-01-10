اتمام متروی شهر جدید هشتگرد در سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در حاشیه بازدید امروز سه شنبه از شهر جدید هشتگرد به آخرین اقدامات انجام شده برای احداث خط متروی شهر جدید هشتگرد اشاره کرد و گفت: با مجوزی که از دولت گرفتیم بنا شد رو سازی پروژه به صورت مقطوع به یکی از شرکتهای وابسته به راه آهن جمهوری اسلامی ایران که توان انجام این کار در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد واگذار شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر با استفاده از زمین های سازمان ملی زمین و مسکن در شهر تهران کمبود اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این پروژه نیز تامین شود.

وی با بیان اینکه بر تسریع و بهره برداری پروژه متروی شهر جدید هشتگرد در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید داریم، افزود: فکر می کنم نیمه اول سال 91 زمان مناسبی برای تکمیل پروژه و آماده شدن آن برای عبور ناوگان حمل و نقلی باشد چرا که ما از هم اکنون در فکر تهیه تراورس و ریل این پروژه نیز هستیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه از عملکرد برخی دستگاه ها در خصوص در اختیار قرار دادن زمین‌های مورد نیاز برای عبور متروی شهر جدید هشتگرد انتقاد و تصریح کرد : این انصاف نیست که برخی دستگاه ها زمین های بزرگی را از دولت گرفته باشند و حالا که خود دولت برای رفاه حال مردم قصد عبور دادن خط مترو را دارد با چنین کاری همکاری لازم را نداشته باشند

وی همچنین با اشاره به نتایج بسیار ارزشمند تغییر نظام فنی و اجرایی از سیستم فهرست بهایی به روش قیمت مترمربع مقطوع گفت: باید تلاش کنیم چنین شیوه ای را در سایر پروژه های عمرانی به ویژه در پروژه های وزارت راه وشهرسازی نیز نهادینه کنیم.

وی افزود: در پیش گرفتن روش عقد قرارداد به شیوه قیمت مترمربع مقطوع باعث شد این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار مردم قرار بگیرد تا جایی که با بهره برداری از آن طول مسیر سفر به شهر تهران 7 کیلومتر کاهش می یابد.

نیکزاد با اشاره به قیمت مقطوع در پروژه های عمرانی، گفت: عقد قرارداد به شیوه قیمت مقطوع برای انجام پروژه های عمرانی علاوه بر کاهش زمان اجرای پروژه و هزینه های آن به نوعی ایجاد خلاقیت در اجرای آنها را نیز به دنبال دارد،

وی تصریح کرد: پرداخت هزینه های یک پروژه به صورت فهرست بهایی دارای مشکل قانونی نیست اما نباید فراموش کنیم که در چنین پروژه هایی کمتر خلاقیت لازم برای تسریع در اتمام پروژه به کار گرفته می شود.

وزیر راه و شهرسازی تغییر نظام فنی و اجرایی در ساخت مسکن مهر و عقد قرارداد به شیوه قیمت مترمربع مقطوع با پیمانکاران را یکی از مهم ترین دلایل موفقیت این طرح در کشور برشمرد و خاطر نشان کرد: چنانچه همین اقدام در سایر پروژه های عمرانی نیز انجام شود به موفقیتی که در اجرای طرح مسکن مهر رسیدیم دوباره در اجرای آن پروژه ها دست خواهیم یافت.

وی در بازدید از پروژه ساخت ادامه بزرگراه شهید همت با بیان اینکه کار این وزارتخانه در مرحله اجرای پایه پروژه به اتمام رسیده و آماده اجرای آسفالت پروژه است، گفت: امیدواریم پس از جلسه ای که با شهرداری تهران خواهیم داشت این نهاد نیز نسبت به تکمیل پروژه در قسمتی که بر عهده دارد همکاری کند زیرا عدم اتمام کار در آن قسمت کل اتوبان را غیر قابل استفاده می کند.

نیکزاد با تاکید بر اینکه با کمک و همدلی مسئولان این استان پروژه در قسمتی که برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد در موعد مقرر به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: مجریان پروژه در حال حاضر تنها به تسریع در اجرای آسفالت آن فکر می کنند چرا که هرگونه کندی در این کار ممکن است به قسمت پایه پروژه آسیب وارد کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدام بعدی این وزارتخانه برای پروژه ادامه اتوبان شهید همت، بیان کرد: احداث کنار گذرهای شمالی و جنوبی برنامه بعدی این وزارتخانه برای اتوبان شهید همت است.

نیکزاد افزود: از آنجایی که اجرای این کنار گذرها تاثیر قابل توجهی در کاهش حجم ترافیک و جمع کردن بارهای عبوری از شهر کرج دارد شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری آن قول انجام آزاد سازی های لازم برای احداث کنار گذر جنوبی را داده اند و این درحالی است که در قسمت شمالی نیز کار به صورت مشارکتی صورت می پذیرد.

وی به آخرین وضعیت پروژه تعریض اتوبان کرج – تهران نیز اشاره و تصریح کرد: با اقدامات خوبی که استانداری البرز و تهران با همکاری شهرداری مناطق 21 و 22 در خصوص انجام آزاد سازی های لازم و جابجایی مسیر انجام داده اند امیدواریم در فصل کاری سال 91 شاهد به اتمام رسیدن پروژه و اضافه شدن دو باند از هر طرف به اتوبان موجود باشیم.