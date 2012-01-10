عدالت در حکومت اسلامی جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد محسن زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بهارستان با اشاره به عدالت گستری و اهمیت آن در جامعه اسلامی اظهار داشت: عدالت یکی از صفات ارزشمند خداوند است که با این عدالت بر کل موجودات زنده جهان تسلط کامل و آشکار دارد.

وی همچنین با اشاره به رعایت عدالت در همه عرصه ها، افزود: یک مدیر موفق در نزد مردم و خداوند آن است که بتواند عدالت واقعی را در جامعه ترویج و پیاده کنند و اگر لحظه ای از این صفات ارزشمند خداوند غافل شود سخت پشیمان خواهد شد.

خطیب جمعه بخش بوستان عنوان کرد: زمانی که یک مدیر توانست عدالت واقعی را در راس فعالیتهای خود قرار دهد آنگاه می تواند در مسیر آرامش و سعادت قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: عدالت اگر به درستی تعریف و عملیاتی شود قطعا فاصله مردم و مسئولان بسیار کم خواهد شد و هر دو طرف از این صفات خداوندی بهره برداری خواهند کرد.

امام جمعه نسیم شهر در ادامه سخنان خود با اشاره به تبدیل بخشهای گلستان و بوستان به یک شهرستان مستقل نیز گفت: با توجه به وجود مشکلات عدیده ای که ما در این دو بخش داشتیم باید زودتر ازاین بخشهای یاد شده به شهرستان تبدیل می شد.

به گفته وی این اتفاق مهم برای این دو بخش بسیار ارزشمند و کارساز است که می تواند مسیر رشد و توسعه این دو بخش پر جمعیت را هموار سازد.

محسن زاده ادامه داد: جمعیت نجومی این شهرستان پیش ازاین به یک شهر کم جمعیت متکی بود و بودجه های استان تخصیص یافته از آن شهر به این دو منطقه تقسیم می شد اما باید بررسی شود که تا چه میزان عدالت در این مسیر رعایت شده است.

وی با اشاره به عدم شکل گیری برخی ادارات فرهنگی و مذهبی در این شهرستان نیز گفت: متاسفانه پس از گذشت 11 ماه هنوز اداره ارشاد، اوقاف و سازمان تلبیغات در این منطقه بنا به دلایل نامفهومی شکل نگرفته و شهرستان از این بابت به گونه ای دچار مشکلات عدیده شده است.

این مسئول نبود ادارات فرهنگی و مذهبی را در این شهرستان یک معضل اساسی ذکر کرد و از مدیران کل ادارات خواست که نسبت به استقرار ادارات خود در این شهرستان تازه تاسیس دست به کار شوند.