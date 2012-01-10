تجمع کارگران صنعت مبلمان اردبیل / بیکاری 1000 کارگر طی دو سال

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه بیش از 100 نفر از کارگران، تولید کنندگان و فروشندگان مبلمان در اردبیل با حمل پلاکاردهایی در جلو استانداری تجمع کرده و خواستار لغو مجوز نمایشگاه مبلمان شدند که قرار است از 25 بهمن ماه برگزار شود.

تجمع کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمایشگاهی که قرار است طی بهمن ماه در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل برگزار شود، سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان و هفتمین نمایشگاهی است که در رابطه با صنعت مبلمان در سال 90 برگزار می شود، اعتقاد داشتند چنین کاری در هیچ استانی انجام نمی شود و برگزاری 10 نمایشگاه در 10 ماه به نوعی کورس گذاشتن برای نابودی صنعت مبل اردبیل است.

برخی از کارگران و فروشندگان مبلمان با بیان اینکه در هیچ کجای کشور به جز اردبیل با مدت زمان کم نمایشگاه برگزار نمی شود، تاکید کردند برگزاری چنین نمایشگاه هایی به خاطر منفعت و سودجویی عده ای صنعت مبلمان استان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

این عده تنها هدف این تحصن را لغو نمایشگاه مبلمان عنوان می کردند و معتقد بودند در این نمایشگاه، کارگاه های زیر زمینی که بدون هیچ هویتی در کوچه و پس کوچه های تهران و به صورت غیرقانونی تولید مبلمان می کنند، شرکت کرده و فروش مبلمان در اردبیل را تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد که این کار موجب تعدیل نیروهای انسانی در کارگاه های مبل سازی اردبیل می شود.

تشدید بیکاری با برگزاری مداوم نمایشگاه مبل

یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه مبل بیکاری در اردبیل را تشدید می کند، اضافه کرد: کارگران شاغل در صنعت مبل اردبیل با برگزاری نمایشگاه و در نتیجه پایین آمدن سطح فروش مبل در شهر امنیت شغلی خود را از دست می دهند.

حسین جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مبلهای بی کیفیت صنعت مبل اردبیل را زمین گیر کرده است، افزود: در حالی که مبلهای ساخت اردبیل در انبارها خاک می خورد، عده ای برای منفعت طلبی شخصی مجوز برگزاری نمایشگاه در اردبیل را صادر می کنند.

به گفته جهانشاهی ایجاد شغل کار سختی است و باید برای حمایت از سرمایه داران و سرمایه گذاران تعداد برگزاری نمایشگاه ها را در سطح استان کاهش داد تا مبل سازان که کارآفرینی می کنند بتوانند بازار عرضه و تقاضا را از آن خود کنند.

وی با اشاره به اینکه در استانهایی مانند کرمانشاه و اصفهان که گستره فروش در آنها بیشتر از استان اردبیل است مجوزی برای برگزاری نمایشگاه بیش از یک بار در سال و آن هم برای آشنایی فعالان با تجهیزات روز این صنعت نمی دهند، عنوان کرد: برای حمایت از صنعت مبل باید برنامه ریزی دقیقی برای برگزاری نمایشگاه های مبل انجام شود، اما در اردبیل علاوه بر نمایشگاه های تجهیزات مبلمان در زمان برگزاری نمایشگاه هایی مانند نمایشگاه فروش البسه و حتی نمایشگاه ابزار آلات کشاورزی هم غرفه های فروش مبلمان دیده می شود.

فعالیت پنج هزار نفر در صنعت مبل اردبیل

مدیر فروش یکی از کارگاه های تولیدی مبل در اردبیل در گفتگو با مهر تعداد شاغلان در صنعت مبل اردبیل را بالغ بر پنج هزار نفر عنوان کرد و گفت: صنعت مبل سازی از جمله صنایعی محسوب می شود که مشاغل دیگر را رونق می بخشد.

حیدر صفرپور با بیان اینکه این تعداد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت شاغل هستند، ابراز داشت: استان اردبیل دارای بیش از 180 کارگاه مبل سازی است که اکثر تولیدات آن با کیفیت بالا و مشتری پسند عرضه می شود، اما عدم توجه و برگزاری مستمر نمایشگاه و پایین آمدن فروش موجب تعطیلی برخی کارگاه ها و بیکاری بالغ بر هزار کارگز در این صنعت طی دو سال گذشته شده است.

به گفته وی علاوه بر تولید کنندگان، فروشندگان و کارگران؛ افرادی که در شغلهایی مثل شیشه بری، نجاری، تولید کنندگان پارچه و.... نیز به خاطر رونق بازار مبل از رونق بالایی برخوردار بوده و از این راه ارتزاق می کنند.

صفرپور شرکت کنندگان غیر بومی در نمایشگاه مبلمان اردبیل را از جمله تولیدکنندکانی دانست که بدون دریافت مجوز و زیر زمینی فعالیت می کنند و تصریح کرد: در صنعت مبل سازی اردبیل از پارچه هایی با کیفیت بالا استفاده می شود که مقاومت مبلها را بالا برده و مورد پسند مشتری قرار می گیرد، اما در برخی غرفه های شرکت کننده در نمایشگاه اجناس بنجل را با کیفیت پایین و با قیمت ارزان به مشتری می فروشند که این کار در حقیقت کلاه گذاشتن بر سر مشتری و مردم است.

وی با اشاره به نامه نگاریهای انجام شده به نهادهای مربوطه و مدیریت نمایشگاه بین المللی اردبیل اضافه کرد: با وجود نامه نگاریهای انجام شده مبنی بر لغو هفتمین نمایشگاه مبل در بهمن ماه نتیجه ای عاید کارگران و مبل سازان نشده و این افراد تجمع را تنها راه ابراز حرف های خود می دانند.

این فعال مبل فروشی در اردبیل دستورات استاندار را تنها راه لغو نمایشگاه دانست و یادآور شد: با شناختی که از استاندار اردبیل داریم انتظار می رود که دستور لغو مجوز نمایشگاه را بدهند و در این مورد دل کارگران و خانواده های آنان را خوشحال کنند.

تخفیف 50 درصدی در نمایشگاه نشان از عدم مرغوبیت مبل است

یکی از دارندگان نمایشگاه و فروشگاه دایمی مبل در اردبیل تخفیف 50 درصدی غرفه داران در نمایشگاه بین المللی اردبیل را نشانه بی کیفبتی مبلهای عرضه شده برشمرد و عنوان کرد: هیچ مبل فروشی نمی تواند تخفیف 50 درصدی در فروش ارائه دهد چون صنعت مبل سود آنچنان بالایی ندارد که چنین تخفیفهایی ارائه شود.

احمد توسلی با بیان اینکه تنها افرادی می توانند تخفیف 50 درصدی ارائه دهند که از محصولات و پارچه های بی کیفیت استفاده کنند، افزود: مشتری فریب قیمت پایین این مبلها را که عمر کمی دارند، می خورند و برای خرید آن راغب می شوند، اما بعد از مدت کوتاهی برای تعویض آن به مبل فروشیها و مبل سازان سطح شهر مراجعه می کنند.

وی با انتقاد از درج قیمت فروش بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان بیان داشت: باید کارشناسان خبره بر قیمتهای فروش در نمایشگاه نظارت داشته باشند و قیمتها را بر اساس درجه بندی و کیفیت کالا اعلام کنند.

کلاهبرداری در نمایشگاه مبلمان اردبیل

یکی دیگر از فروشندگان مبلمان در اردبیل با بیان اینکه برخی از مبل فروشهای شرکت کننده در نمایشگاه از شهروندان کلاهبرداری می کنند، اظهار داشت: افرادی هستند که دو سال پیش از غرفه داران شرکت کننده در نمایشگاه اردبیل مبل خریداری کرده اند، ولی پس از گذشت بیش از دو سال هنوز مبل خود را دریافت نکرده اند.

امیر پورسپاهیان با اشاره به اشتباه بودن شماره تلفن درج شده بر روی فاکتور این مبل فروشی متخلف گفت: تماسی که با شماره تلفن روی فاکتور صادر شده گرفتیم اشتباه بود و هم اکنون خریدار هیچ سر نخی برای پیگیری حقوق پایمال شده خود ندارد.

وی با انتقاد شدید از نظارت ضعیف در برگزاری نمایشگاه های تخصصی متذکر شد: هیچ فرد یا نهادی برای رسیدگی به شکایات خریدارانی که مبل خود را دریافت نکرده اند، وجود ندارد و باید دستگاه ها و مسئولان مربوطه در این مورد نظارت جدی داشته باشند.

کارگران منتظر لغو مجوز نمایشگاه مبلمان اردبیل

کارگزان تحصن کننده در مقابل استانداری اردبیل برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی و هفتمین نمایشگاه غیر تخصصی مبلمان اردبیل را جفا در حق کارگران می دانند و تاکید دارند که چون شکایت به مدیریت نمایشگاه بین المللی نتیجه ای نداده است، برای تظلم خواهی در این تجمع شرکت کرده اند.

این کارگران، تولید کنندگان و فروشندگان با بیان اینکه بیش از پنج هزار خانوار چشم انتظار نتیجه مثبت تحصن هستند، از استاندار اردبیل خواستند که با دخالت مستقیم مجوز نمایشگاه مبلمان اردبیل را که در بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد، لغو کند.

گزارش: توحید مهدوی

