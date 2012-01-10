184 گلزار شهدای مازندران ساماندهی شد

حمید علی صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب 6 مصوبه در سفرهای استانی هیئت دولت به مازندران، گفت: مصوبه ساماندهی و نوسازی گلزارهای شهدای استان با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال در دور دوم سفر رئیس جمهور به مازندران به تصویب رسید.

وی، احداث مجتمع توانبخشی، ورزشی و فرهنگی به میزان 40 میلیارد ریال و تکمیل سالنهای ورزشی شهرستانهای بهشهر، آمل و تنکابن با اعتبار 6 میلیارد ریال را از دیگر مصوبات این سفر اعلام کرد.

علی صمیمی با اشاره به اینکه ساماندهی و نوسازی 184 گلزار شهدای استان جزو مصوبات سفر است، افزود: از محل اعتبارات دور دوم، تا پایان سال 89 بالغ بر 18 هزار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و بنیاد شهید وامور ایثارگران تامین شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران افزود: تاکنون 86 گلزار شهدا در شهرستانهای استان به بهره برداری کامل رسیده و مابقی در دست ساخت است.

علی صمیمی تصریح کرد: برای احداث مجتمع توانبخشی، ورزشی و فرهنگی از محل اعتبارات دور دوم و سوم تا کنون 48 میلیارد ریال تخصیص یافت و پروژه فوق با پیشرفت فیزیکی 80 درصد در دست ساخت است.

مازندران در دوران دفاع مقدس و انقلاب، 10 هزار و 400 شهید را تقدیم اسلام کرده است.