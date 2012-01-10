ارتباط عاطفی کارکنان بهزیستی با مددجویان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر همایون هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در همایش معاونان توانبخشی سراسر کشور که در هتل خورشید قم برگزار شد، با بیان اینکه فلسفه توانبخشی در کشور سردرگم است و بهایی به آن داده نمی شود، گفت: گاهی اوقات پیش آمده یک معلول و یا یک خانواده معلول به قسمت ارتباطات سازمان مراجعه می کند اما بازخوردی نصیبش نمی شود و مأیوس و ناتوان تر برمی‌گردد.



برخی از همکاران باید طرز فکر خود را عوض کنند



وی با بیان این که برخی از همکاران ما مددجویان را افراد زیاده خواه و پررو تلقی می کنند، بیان داشت: وظیفه ما ایجاد امید و نشاط در روحیه ناتوان مددجوست و نباید دنبال رفع مسئولیت و دفع ارباب رجوع باشیم.



رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید براینکه باید میان مددکار و مددجو ارتباط عاطفی صمیمانه و عمیق وجود داشته باشد، افزود: باید کمک کنیم که یک مددجو بتواند با همفکری مددکار بحران مربوط به خودش را حل کند.



وی مددکاران را از تصمیم گیری صرف برحذر داشت و ادامه داد: بارتکلیفی سختی بر دوش ماست و سوگند معنوی خورده ایم که درخدمت مددجو و خانواده اش باشیم.



بهزیستی یک سازمان انسان محور است



وی داشتن انگیزه و همت بالا را ویژگی یک کارمند بهزیستی اعلام کرد و گفت: این سازمان یک مجموعه انسان محور است که ورودی و خروجی آن انسان، آن هم از نوع آسیب دیده اش است.



هاشمی با بیان اینکه جلسه‌های هم اندیشی کارکنان سازمان بهزیستی سبب هم افزایی، ایجاد و حدت رویه و تصمیم گیری جمعی درست می شود، اظهار داشت: طبق فرمایش نبی مکرم اسلام نمو انسان برابر نمو کل آدمیت است و خط مشی ما هم براین اساس تدوین و تبیین می شود.



رئیس سازمان بهزیستی کشور از فضای جامعه به دلیل عدم پذیرش معلولان انتقاد کرد و گفت: باید فضایی ایجاد کنیم تا ذهن معلول جامعه که نمی تواند خود را آماده پذیرش معلولان جسمی و ذهنی کند، تغییر کرده و بهبود یابد.



جامعه خود را با معلولان مطابقت دهد



وی با تاکید براینکه در هزاره سوم وظیفه جامعه ایجاد بستر مناسب برای زندگی راحت یک معلول است، اضافه کرد: براساس منویات جامعه اسلامی یک معلول حق دارد راحت و عادلانه مثل دیگر شهروندان زندگی کند.



هاشمی با اعلام این خبر که بیش از 650 میلیون معلول درجهان زندگی می کنند، اظهار داشت: متاسفانه بیش از 70 درصد معلولان جهان محصول کشورهای جهان سوم هستند.



وی با ابراز نگرانی از افزایش معلولیت در گروه پایین دستی( کودکان) گفت: باید چالش ها و آسیب هایی که درحوزه توانبخشی وجود دارد رصد شود.



رئیس سازمان بهزیستی کشور بر مشارکت طلبی مددکاران از مددجویان تاکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم کنیم که یک معلول بتواند مددکار معلول دیگر شود و بتواند با او علاوه بر همدردی، همفکری و همکاری کند.



افزایش روحیه مشورت محوری در سازمان



وی از معاونت‌های این سازمان خواست که روحیه مشورت محوری را در سازمان گسترش دهند و افزود: هر معاونت باید یک اتاق فکر داشته باشد و از همکاران خود در هر سطح توانی که هستند همفکری بطلبد و اگر این اتفاق نیفتد، حضور آن معاون و معاونت در سازمان ریالی ارزش ندارد.



هاشمی با تاکید براینکه ایستایی برازنده ما نیست، گفت: احساس می کنم که مراکز وابسته به سازمان هنوز به آن توان، تجربه، نظم و جایگاه نرسیده اند که قابل اتکا باشند.



وی با عنوان این مطلب که محصول سازمان بهزیستی انسان است و با یک کارخانه موادغذایی تفاوت اساسی دارد، بیان داشت: ارتقای خدمات دهی به مخاطبان بهزیستی از جمله سالمندان و معلولان یک فرایند بسیار مهم و زیر بنایی کشور است.



ابراز نگرانی از خلاء قانونی سازمان



رئیس سازمان بهزیستی کشور از وجود خلاء های قانونی در سازمان ابراز نگرانی کرد و افزود: محصول کار ما باید توانمندسازی مددجو و خانواده اش با مشاوره، بازتوانی، قادرسازی و رشد اعتماد به نفس است.



وی از معاونان توانبخشی خواست که به ورزش معلولان به چشم یک امر فوق برنامه نگاه نکنند و تاکید کرد: گسترش و ارتقا بخشی به ورزش معلولان در واقع ایجاد بستر توانمندسازی و رشد جسمی و فکری یک معلول است و سبب باز گشت به زندگی آنها می شود.



تبیین برخی از سیاست و راهبردهای سازمان



وی در ادامه از برخی از سیاست ها و راهبردهای سازمان نام برد و گفت: توانمندسازی جامعه بویژه قشر معلولان، ایجاد رویکرد مشارکتی، حفظ و افزایش کیفیت خدمات، اعمال سیاست های درون و فرابخشی، سطح بندی خدمات درکشور، ایجاد هم سویی سازمان با ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، ایجاد نظام و احیای مددکاری، افزایش آموزش فنی و حرفه ای و ... از جمله سیاست ها و راهبردهایی است که باید نقش و گستره بیشتر و بهتری یابد.



هاشمی بر استفاده از توانمندی ها و حمایت های دستگاه های متناظر و همسو تاکید کرد و ادامه داد: یکی از اهدافی که در سازمان دنبال می شود ایجاد عدالت در ارائه خدمات به سازمان های مختلف کشور است که باید در این زمینه به یک تراز و عدالت جامع برسیم.



وی بر ضرورت ارتقا روانی و عاطفی معلولان اذعان داشت و افزود: ایجاد نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی شفاف، کمک به گسترش بخش های غیر دولتی و باز آموزی از جمله برنامه هایی است که باید سازمان بهزیستی با شدت و حدت تمام پی گیری کند



رئیس سازمان بهزیستی کشور از پوشش 10 درصدی کودکان زیر هفت ساله در مهد کودک های کشور انتقاد کرد و افزود: نباید با ایجاد بروکراسی های بی جهت و عدم صدور مجوز و بعضا باند بازی از گسترش بخش های غیر دولتی وابسته به سازمان جلوگیری کنیم.



مراکز وابسته به سازمان ویترین خدمات ما هستند



وی با تاکید براینکه مراکز وابسته به بهزیستی ویترین و نماد زحمات و خدمات سازمان هستند، از عدم روزآمدی، توانمند سازی معلولان و نبود عرضه رسانه ای سازمان و ایجاد ارتباط عاطفی به مددجویان ابراز نگرانی کرد.



هاشمی با بیان اینکه حوزه توانبخشی ویترین و شاخصه مهم خدمات و زحمات سازمان است و باید به ارزش های معنوی و انسانی فعالیت این بخش توجه ویژه شود، گفت: معلولان امانت های خداوند در دستان ما هستندو هرکس نسبت به وظیفه خود کوتاهی کند، باید به بندگی خود در بارگاه ایزد تعالی شک کند.



هرکس نمی تواند در بهزیستی کار کند، استفعا بدهد



رئیس سازمان بهزیستی کشور از همکاران خود خواست نسبت به مردم مهربان باشند، تصریح کرد: هرکس نمی تواند در بهزیستی فعالیت کند باید از سمت خود استعفا بدهد و آخرت خود را به باد فنا ندهد.

