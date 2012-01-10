به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی قم ظهر سه شنبه درنشست خبری که با موضوع "نظام نوین خدمات درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی " در محل مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم برگزار شد، گفت: برنامه نظام نوین خدمات درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی در قالب طرح پزشک امین جهت استفاده و دسترسی آسان وعادلانه بیمه شدگان بیمه شدگان اجتماعی به صورت پایلوت در استان گیلان با ثبت نام 500 پزشک و 30 هزار بیمه شده شروع شده و تا پایان سال جاری در دو استان دیگر کشوراجرایی خواهد شد و در استان قم هم به طور قطع تا اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد.



محمد تقی موحدی لنکرانی بیان داشت: در این طرح پزشکان عمومی در استان قم و سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه سازمان تامین اجتماعی ثبت نام کنند و پس از گذراندن دوره های آموزشی خاص می توانند در قالب طرح پزشک امین فعالیت کنند.



وی افزود: بیمه شدگان تامین اجتماعی برای ورود به طرح نظام نوین ارائه خدمات درمانی باید دارای حداقل سه ماه استحقاق درمان باشند که در این صورت با انتخاب پزشک امین مورد نظر و مراجعه به سامانه برنامه نظام نوین ارائه خدمات نوین درمانی، ثبت نام کنند.



وی اظهار داشت: راه دیگر ثبت نام بیمه شدگان تامین اجتماعی این است که آنها می توانند به مطب پزشک عمومی مورد نظر مراجعه کنند و با کمک وی در سامانه اینترنتی اعلام شده ثبت نام کنند.



موحدی گفت: این طرح مشمول افرادی است که در این طرح ثبت نام کرده‌اند و در صورت عدم ثبت نام پرداخت هزینه های درمانی ضوابط سازمان در زمان مربوطه، بر عهده بیمه شده خواهد بود.



افزایش رضایتمندی بیمه شدگان مهمترین هدف طرح پزشک امین است



سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی قم مهمترین هدف اجرای طرح پزشک امین را افزایش رضایتمندی بیمه شدگان تامین اجتماعی دانست و افزود: افزایش درآمد پزشکان عمومی همکار این طرح از دیگر ویژگیهای اصلی این طرح است و حق الزحمه پزشکان عمومی به این بستگی دارد که چه تعداد بیمه شده را پوشش دهند و به میزان مراجعه افراد ثبت نام شده بستگی ندارد.



مزایای شرکت در طرح نظام نوین ارائه خدمات درمانی



موحدی لنکرانی دسترسی آسان و عادلانه بیمه شدگان به خدمات درمانی را مهمترین مزیت این طرح دانست.



وی بهره مندی از ویزیت رایگان در مراجعه به پزشک امین، بهره مندی از مشاوره های رایگان تلفنی در موارد ضروری، بهرمندی از ویزیت رایگان در مراجعه به پزشک متخصص در مواردی که به تشخیص پزشک امین معرفی شده باشند، بهره مندی از مزایای کاهش پنجاه درصدی هزینه خدمات بستری ومزایای کاهش سی درصدی هزینه خدمات ازمایشگاهی و تصویربرداری دربیمارستان های طرف قرارداد دولتی و دانشگاهی برای بیمه شده از طریق پزشک امین بیمه شدگان را از دیگر مزیت های این طرح برشمرد.



افتتاح بیمارستان امام رضا(ع) تامین اجتماعی قم درهفته تامین اجتماعی



موحدی درباره آخرین وضعیت بیمارستان امام رضا (ع) تامین اجتماعی قم گفت: این پروژه حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مهمترین بحث پیش روی ما راه های دسترسی به این بیمارستان است.



وی افزود: با جلسه ای که با دکتر حافظی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور داشتیم قرار شد با حضور وی در قم روند اجرای این طرح را مورد بررسی قرار دهیم تا درافتتاح این بیمارستان تسریع ایجاد شود.



وی گفت: با بازدیدهای انجام گرفته و روند پیشرفت پروژه، پیش بینی می کنیم درهفته تامین اجتماعی سال آینده این بیمارستان به بهره برداری برسد.