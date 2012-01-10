تمدید بازداشت نماینده حماس/ربودن 14 فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، فراکسیون پارلمانی جنبش حماس امروز در بیانیه ای اعلام کرد دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی بازداشت "عمر عبدالرازق" نماینده پارلمانی حماس را به مدت شش ماه دیگر تمدید کرد. وی ساکن شهر سلفیت در کرانه باختری است.

در این بیانیه از نهادهای حقوقی و بین المللی خواسته شده است برای توقف سیاستهای خصمانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آزادی تمام نمایندگان اسیر از زندانهای این رژیم وارد عمل شوند.

عبدالرازق که ساکن شهر سلفیت در کرانه باختری است در دولت منتخب فلسطین در غزه سمت وزیر دارایی را بر عهده داشت که ژانویه سال گذشته توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شد.

رژیم صهیونیستی تاکنون 22 نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین که 19 نفر آنها وابسته به جنبش حماس هستند را بازداشت کرده است.

پایگاه خبری الیوم السابع نیز گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز 14 شهروند فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری ربودند.

در همین حال بولدوزرهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل از نخستین ساعات صبح امروز مساحت وسیعی از اراضی فلسطینی ها در منطقه جنوب شرقی شهر العیسویه در مرکز قدس را تخریب کردند.

مصادره این اراضی با هدف احداث یک بوستان اسرائیلی در این منطقه در حالی است که تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی مذاکرات سازش را از سر گرفته اند و به تازگی نشست محرمانه ای در امان پایتخت اردن برگزار کرده اند.