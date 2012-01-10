پاپ خواستار تعیین قوانینی برای تقویت ارزشهای اخلاقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان طی سخنرانی خود در واتیکان اظهار داشت: نمی توانم به گسترش بحران اقتصادی و مالی جهان اشاره ای نداشته باشم.
وی در جمع 160 نفر از سفرای مقر پاپ افزود: این بحران باید حتی پیش از آن که ما مکانیسمهای هدایت زندگی اقتصادی را مدنظر داشته باشیم، محرکی برای انعکاس وجود انسان و اهمیت ابعاد اخلاقی وی باشد .
رهبر 84 ساله کاتولیکهای جهان تأکید کرد: این وضعیت فرصتی است که قوانینی جدید تصویب کنیم که براساس آن مطمئن شویم همه می توانند زندگی با کرامتی داشته و از تواناییهای خود برای خیر جامعه بشری استفاده کنند.
وی یادآور شد: این بحران موجب ناامیدی جوانان شده و امیدها و آرمانهای آنها را برای آینده از بین برده است. ما نباید امیدخود را از دست بدهیم بلکه باید قاطعانه راه خود را از طریق اشکال مختلف تعهد بازشناسی کنیم.
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