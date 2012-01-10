تقاطع غیرهمسطح شهر جدید هشتگرد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه تقاطع غیرهمسطح آزاد راه کرج- قزوین روز سه شنبه با حضورعلی نیکزاد در دو لاین 20، 30 و 200 افتتاح و آماده بهره برداری شد.



این تقاطع به منظور شکل گیری شهرجدید هشتگرد و افتتاح بخشی از پروژه های مسکن مهر در آینده نزدیک بوده تا وضعیت ورودی و خروجی این شهر ساماندهی شد و از حجم بالای ترافیک بکاهد.



تغییر در نظام فنی - اجرایی

وزیر راه وشهرسازی در این مراسم از تغییر در نظام فنی - اجرایی خبر داد و گفت: نظام فنی – اجرایی باید در تمامی پروژه های عمرانی کشور تغییر کند تا در کنار آن به سرعت، نوآوری و خلاقیت در ساخت و ساز دست یابیم.



وی افزود: با تغییر در نظام فنی اجرایی سعی شده قطار پروژه های فنی عمرانی سرعت گرفته و شاهد کاهش هزینه ها، سرعت و نوآوری باشیم.



وی سازندگی را رمز مقابله با استکبار ذکر کرد و گفت: در برهه کنونی ساختن کشور وظیفه ملی است و درجنک تمام عیار با استکبارجهانی، این امر رمز موفقیت و سازندگی ایران بزرگ اسلامی است.



نیکزاد افزود: این رویکرد در انجام پروژه های عمرانی و بالاخص راه و مسکن اجرا شده تا شاهد کاهش هزینه ها، ارتقای کارایی، سرعت، صرفه جویی در منابع انرژی و سهولت دسترسی مردم در راههای کشور باشیم.



تقاطع غیرهمسطح شهرجدید هشتگرد 45 روزه به اتمام رسید



وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری با افتتاح رسمی تقاطع غیرهمسطح شهرجدید هشتگرد روند اتمام این پروژه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: رمپ لوپ باقیمانده از ورودی شهر جدید هشتگرد امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.



نیکزاد اظهار داشت: این تقاطع غیرهمسطح با هدف تأمین امنیت و تسریع درهزینه های مردم ایجاد شده تا تردد از این شهربه تهران و سایر نقاط در مدت زمان کوتاهی میسر شود.



وی ضمن ارزشمند شمردن اقدام اداره کل راه و ترابری استان البرز بیان کرد: با پیشنهاد اداره راه و ترابری استان البرز و همت و تلاش استاندار، پیشنهاد ایجاد این پروژه اعلام شد و در مدت 45 روز قرارداد آن منعقد و در اختیار پیمانکار قرارگرفت.



نیکزاد افزود: این امر حاکی ازاین است که می توان با خلاقیت، انگیزه و نوآوری در سازندگی کوشید و آثارآن را به عینه مشاهده کرد.