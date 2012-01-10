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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۲

استاندار تهران خبر داد؛

تایید صلاحیت بیش از 70 درصد ثبت نام کنندگان در حوزه انتخابیه تهران

تایید صلاحیت بیش از 70 درصد ثبت نام کنندگان در حوزه انتخابیه تهران

تهران - خبرگزاری مهر: استاندار تهران با بیان اینکه تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در راستای منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است گفت: بیش از 70 درصد ثبت نام کنندگان حوزه انتخابیه تهران تایید صلاحیت شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن با بیان اینکه تمام مراحل در هیئت اجرایی انتخابات به صورت قانونی انجام شده، افزود: صبح امروز اسامی داوطلبان تعیین صلاحیت شده از سوی فرمانداریها به آنها ابلاغ شده است.

وی گفت: صلاحیت بیش از 70 درصد داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در حوزه انتخابیه استان تهران ثبت نام کرده اند، تأیید شد.

این مسئول با اشاره به این که تعداد یکهزار و 66 نفر در استان تهران دواطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده اند، افزود: صلاحیتهای تأیید شده از سوی هیئت اجرایی بر انتخابات، بر اساس قانون و ضوابط مطرح شده در آن صورت گرفته است.

وی با بیان این که قانون به افراد رد صلاحیت شده، فرصت خوبی داده است، بیان داشت: این افراد به مدت چهار روز فرصت دارند مراتب اعتراض رد صلاحیت خود را به هیئت نظارت اعلام کنند تا عملیات بررسی مجدد صورت گیرد.

وی ادامه داد: اجرای انتخابات و نظارت بر تبلیغات انتخابات، بیانات مقام معظم رهبری و قانون، فصل الخطاب قرار خواهد گرفت و کاندیداهای انتخاباتی باید با ایجاد یک فضای سالم، زمینه ساز حضور حداکثری مردم در روز 12 اسفند پای صندوقهای رأی باشند.

کد مطلب 1506445

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