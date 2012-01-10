هدف ما خودکفایی باشگاه تراکتورسازی است/ فوتبال امروز سودآور نیست

رحیم قاسمی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موسسه قرض الحسنه جوانان خیر با توجه به مشکلات مالی باشگاه تراکتورسازی، برای کمک به این باشگاه نوعی احساس وظیفه کرد، گفت: وجود مشکلات مالی باشگاه تراکتورسازی برای همه مسئولان ناراحت کننده است و از این رو ما با مشاهده پیگیریهای استاندار و همچنین نمایندگان مجلس و مسئولان باشگاه و از طرفی با دیدن نگرانی هواداران فهیم و پرتعداد تیم تراکتورسازی، احساس وظیفه کردیم که قدم پیش گذاشته و بخشی از مشکلات مالی این باشگاه را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: ما در سطح استانهای آذربایجان شرقی و غربی بالغ بر 800 هزار مشتری داریم و وقتی علاقه وافر آنها برای تیم تراکتورسازی و نگرانی شان بابت مشکلات مالی این تیم را احساس می کنیم، ما هم نگران می شویم چراکه شادی مشتریان و هواداران تراکتورسازی موجب شادی ما و نگرانی شان موجب نگرانی ما است.

قاسمی با برشمردن اهداف موسسه جوانان خیر جهت کمک به باشگاه تراکتورسازی تصریح کرد: هدف ما از این کار، گره گشایی از مشکلات مالی باشگاه تراکتورسازی است که در این زمان بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به حمایت دارد ولی این را هم بگویم که حمایت ما مقطعی نیست و ما برنامه ای دائمی داریم و بر این اساس 30 درصد سهام باشگاه را نیز خریداری کرده ایم تا همیشه در کنار تراکتورسازی باشیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون صنعت فوتبال در کشور ما سودآور نیست، تاکید کرد: ما می دانیم که فعلا فوتبال در کشور ما سودی برای سرمایه گذاران ندارد ولی ما با علم به این موضوع جلو آمده ایم و امیدواریم که آینده باشگاه تراکتورسازی در فوتبال بهتر شود، کما اینکه از نظر مدیریتی، کادر فنی و بازیکنان اکنون این تیم وضعیت خوبی دارد و در آینده نیز اوضاع مالی و سود دهی این باشگاه بهتر شده و به خودکفایی خواهد رسید.

مدیرعامل موسسه قرض الحسنه جوانان خیر در ادامه به پرداخت نقدی به باشگاه تراکتورسازی اشاره کرد و یادآور شد: مبلغ یک میلیارد تومان به حساب باشگاه پرداخت کردیم تا بخشی از مطالبات بازیکنان و کادر فنی در این مقطع پرداخت شود.

وی افزود: بزودی یک نقدینگی دیگر به حساب باشگاه واریز می شود تا تراکتورسازی بدون دغدغه مالی در بازیهای باقی مانده خود در لیگ برتر ظاهر شده و با کسب نتایج خوب دل هواداران میلیونی خود را شاد کند.

قاسمی به پیشینه خیرخواهانه و حمایت از ورزش توسط این موسسه اشاره کرد و گفت: خواستگاه اولیه موسسه قرض الحسنه جوانان خیر شهرستان مرند بوده و پس از آن در تبریز به سرعت رشد کرده است. گرچه فعالیت اصلی این موسسه مالی و پولی است اما در کنار آن یک سری اقدامات عام المنفعه در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و ورزشی دارد و هدف موسسه نیز این است که با توجه به توان مالی که از آن بهره مند است، در عرصه های مختلف به فعالان این عرصه ها کمک مالی داشته باشد.

وی ادامه داد: عرصه ورزش و بویژه فوتبال نیز با توجه به علاقه وافر مردم و همچنین وجود تیمی همچون تراکتورسازی، برای ما اولویت خاصی داشت و علاوه بر اینکه یک تیم از شهرستان مرند با نام جوانان خیر در لیگ استانی داشتیم، به تیم تراکتورسازی نیز توجه ویژه ای داشته و داریم.

رئیس هیئت مدیره موسسه قرض الحسنه جوانان خیر با اشاره به حمایتهای این موسسه در 3 سال اخیر از باشگاه تراکتورسازی، عنوان کرد: در لیگ نهم که توام با حضور تیم تراکتورسازی پس از 8 سال در سطح اول فوتبال کشور بود، این تیم مشکل مالی داشت و مسئولان نیز پیگیر قضیه بودند که در آن مقطع ما با هدف حمایت از باشگاه تراکتورسازی، طی قراردادی 1.5 میلیارد تومان به این باشگاه کمک مالی کردیم.

وی افزود: در آن مقطع تیم تراکتورسازی شور و شعف خاص و روحیه بالایی به مردم استان داده بود و ما با پیشنهاد مسئولان استانی به لحاظ مالی به این تیم کمک کردیم و خوشبختانه تیم تراکتورسازی در آن سال نتایج خوبی کسب کرد.

قاسمی تصریح کرد: در سال گذشته نیز که مدیریت باشگاه تراکتورسازی عوض شد، این تیم از سال اول بهتر نتیجه گرفت و با این وجود مشکلات مالی داشت، ولی امسال این مشکلات بیشتر نمود پیدا کرده و نیازمند حمایت بود که خوشبختانه شرایط برای خرید سهام ما فراهم شد و ما توانستیم دوباره به این باشگاه پرهوادار و ریشه دار کمک کنیم.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت تیم تراکتورسازی تبریز در رقابتهای لیگ برتر و کسب سهمیه آسیایی، اظهار داشت: اکنون موسسه قرض الحسنه جوانان خیر جزئی از باشگاه تراکتورسازی است و امیدواریم با توجه به تواناییهای فنی تیم تراکتورسازی، این تیم بتواند با موفقیتهای خود، دل هوادارانش را شاد کند.