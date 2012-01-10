9 میلیون متر مکعب آب به سفره های آب زیر زمینی خوی تزریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین باقری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای نخستین بار در شمالغرب کشور با اجرای طرح تغذیه سفره های زیر زمینی دشت خوی بیش از 9 میلیون متر مکعب آب به این سفره ها تزریق شد.



وی در ادامه با بیان اینکه این طرح در 10 هکتار زمین و در روستای قشلاق خوی در بخش مرکزی اجرا شد، اظهار داشت: با اجرای این طرح که از اواسط مهر ماه آغاز شده آب رودخانه الند که در این ایام به هدر رفته و از دسترس مردم و کشاورزان خارج می شد، از طریق یک کانال 16کیلومتری به محل تغذیه سفره های زیر زمینی منتقل می شود.



مدیر امور آب خوی بیان داشت: با اجرای این طرح که برای نخستین بار در شمالغرب کشور بیش از 9 میلیون متر مکعب آب از رودخانه الند به 8 حوضچه این سایت انتقال یافت و پیش بینی می شود این رقم تا پایان امسال به بیش از 15 میلیون متر مکعب برسد.



باقری در ادامه با بیان اینکه جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی و تغذیه سفره های زیر زمینی دشت خوی دو هدف مهم این طرح محسوب می شود، گفت: قبل از اجرای این طرح کاهش سطح آبهای زیر زمینی بیشتر چاه های عمیق منطقه کشاورزان را با مشکل مواجه کرده بود.



وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح چاه های عمیق در منطقه احیا و آب سفره های زیر زمینی خوی جبران شده و تغییر محل چاه ها و کف شکنی آنها در خوی 60 درصد کاهش یافته، افزود: کسری آب سفره های زیر زمینی خوی سالانه به 30 میلیون متر مکعب می رسید، که با اجرای این طرح و پس از 30 سال منحنی هیدرو کراف دشت خوی از منفی به مثبت رسیده است.



وی ادامه داد: اجرای طرح تغذیه سفره های زیر زمینی از سال 79 آغاز شده اما به علت مشکلات در انتقال آب راکد مانده بود که از مهر ماه امسال با آغاز دوباره طرح و ا نتقال آب به حوضچه های سایت و بهره برداری از آن موجب خوشحالی اهالی منطقه بویژه کشاورزان شده است .



مدیر امور آب خوی با بیان اینکه برای اجرای این طرح در مجموع 21 میلیارد ریال هزینه شده که در مقایسه با هزینه بالای اجرای طرح های مهار آب و سد سازی بسیار مقرون به صرفه است، بیان داشت: در کنار اجرای طرح تغذیه سفره های زیر زمینی خوی چهار طرح مهم دیگر برای جبران کم آبی و مشکلات بخش آب در خوی اجرا می شود.



باقری اظهار داشت: احداث سد انحرافی بویلاپوش، سد کوتاه یزدکان، انتقال آب شرب خوی از سد آغچای و مطالعه رفع رسوب گذاری رودخانه الند به منظور احداث سد الند را از مهمترین این طرحها اعلام کرد و افزود: برای اجرای این طرح ها 60 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.