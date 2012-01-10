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۲۱ دی ۱۳۹۰، ۰:۱۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: تهمت زدن از جمله کارهای غیراخلاقی و ناپسندی است که قلب و روح را سیاه کرده، با هدف بدنام کردن دیگران و البته بزرگ و خوب جلوه دادن خودمان انجام می‌شود، غافل از اینکه نتیجه‌ای عکس داشته و در واقع با اینکار خود را تحقیر می‌کنیم .

آیه روز:

وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا .

و کسانى که مردان و زنان مؤمن را بى‏آنکه مرتکب [عمل زشتى] شده باشند آزار مى‏رسانند قطعا تهمت و گناهى آشکار به گردن گرفته‏اند.

سوره احزاب، آیه 58

حدیث امروز:

امام صادق(ع)

اِذَا اتَّهَمَ المُؤُمِنُ اَخاهُ اِنماثَ الایمانُ مِن قَلبِهِ کَما یَنماثُ المِلحُ فِى الماءِ.

هرگاه مؤمن به برادر [دینى] خود تهمت بزند، ایمان در قلب او از میان مى‏رود، همچنان که نمک در آب ذوب مى‏شود.

کافى، ج 2، ص 361، ح 1

کد مطلب 1506456

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