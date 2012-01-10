مسلمانان بانکوک در اعتراض به ممنوعیت حجاب تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مالزی، گروه "مسلمانان برای صلح" اقدام مدرسه وات نانگجوک را برای جلوگیری از حضور یک دانش آموز محجبه، تعصب علیه اسلام توصیف کردند.

اقدام این مدرسه با قوانین وزارت آموزش و پرورش تایلند که اظهار می دارد دانش آموزان حق دارند لباس خود را انتخاب کنند مغایرت دارد.

براساس بیانیه گروه "مسلمانان برای صلح" وزارت آموزش و پرورش تایلند طی نامه ای اقدام این مدرسه را سوء استفاده و سوء رفتار توصیف کرده است.

این گروه اظهار داشته است که برخی آموزگاران و مدیران این مدرسه به طور مستمر از تدریس در حضور این دانش آموز 18 ساله محجبه و ورود وی به مدرسه جلوگیری می کردند، از این رو از نخست وزیر تایلند خواسته شده این موضوع را حل کند.

برخی تظاهرکنندگان دیوار آجری در مقابل دفتر نخست وزیر بنا کردند تا تبعیض و موانعی که برخی مدارس علیه دانش آموزان محجبه صورت می دهند را به طور نمادین به تصویر بکشند.

در جریان برگزاری این تظاهرات وزیر آموزش با نمایندگان این گروه مسلمان دیدار و اعلام کرد که دانش آموزان هرکدام از مذاهب و ادیان می توانند براساس اعتقادات دینی که دارند پوشش خود را انتخاب کنند و این وزارتخانه موضوع را با مقامات مدرسه متوسطه وات نانگجوک نیز مورد بحث قرار می دهد تا این مسئله را حل کند.