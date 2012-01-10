مجموعه "نامزدی" در شبکه شما / "اربعین خورشید" در شبکه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه بین‌المللی خبر با برقراری بیش از 6 ساعت ارتباط زنده در انعکاس رزمایش بزرگ ولایت ۹۰ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های جنوبی کشور، پویا، فعال وکارآمد عمل کرد.

این شبکه همگام وهمراه با دلاورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با توجه به اهمیت این تمرین نظامی وبازتاب منطقه‌ای وبین المللی آن به انعکاس اقتدار و صلابت نیروهای مخلص وتلاشگردر مانور ولایت 90 پرداخت.

- علاقمندان به مستندهای اجتماعی می‌توانند در روزهای پایانی هفته شاهد دو مستند اجتماعی از شبکه مستند سیما باشند.

طبق برنامه پنجشنبه 22 دی ماه مستند اجتماعی "پنهان در مه" ساخته محبوبه هنریان به روی آنتن می‌رود. همچنین علاقمندان می‌توانند مستند "قرن مردم" را نیز جمعه 23 دی ماه از شبکه مستند سیما ببینند.

- مستند "زمزمه‌ای در آسمان" با نگاهی به زندگی و تلاش‌های علمی گوگلیلمو مارکونی، پدر رادیو و ارتباطات رادیویی چهارشنبه21 دی ماه از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

- به مناسبت اربعین حسینی ویژه برنامه "اربعین خورشید" به صورت زنده در روز اربعین از گروه فرهنگ ومعارف شبکه تهران پخش می‌شود. این برنامه با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، عزاداری هیات‌های عزاداری و مشتاقان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در میدان امام حسین را منعکس خواهد کرد.

- مجموعه داستانی آداخلی (نامزدی) به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی محسن خدابنده هر روز از شبکه شما پخش می‌شود. این سریال داستان جوانی به اسم صفر است که قصد دارد با دختری به نام قمر نامزد شود، ولی پدر دختر که راضی به این وصلت نیست به بهانه‌هایی مانع دیدار صفر و قمر می‌شود و هر روز شرطی را تعیین می‌کند تا اینکه صفر به همراه دوستش، فرمان به شهر مهاجرت می‌کند و ...

فاطمه شکری، پرویز ظرافت، ماهرخ رفیع‌زاده، کاظم غلامی‌پور، مسعود یکانی،علی ضیائی، شیلا نوری، شوکت عبدی، مهدی نجائی، رسول نمازی، هاشم چاوشی، محمد یاری، قاسم محمدزاده، مهناز شریفی و... در این سریال بازی کردند.

- بهرام محمدی‌نیا؛ مدیر کل صدا و سیمای مرکز قم و جمعی از مدیران شبکه نور از لوکیشن سریال " آینه و مهتاب" به کارگردانی مسعود محبی در شهر ری بازدید کردند.

وی در این بازدید گفت: مراحل تولید این سریال بر پایه ارزش‌های دینی و با ایده‌ای که در ذهن داشتم در حدود سه سال پیش آغاز شد و پس از برگزاری جلسات متعدد با تهیه کننده پروژه یاد شده و انتخاب علی مینایی به عنوان نویسنده، توانستیم به نتیجه نهایی در خصوص ساخت این سریال دست پیدا کنیم.

محمدی‌نیا در ادامه با اشاره به ویژگی‌های این سریال افزود: این سریال در نظر دارد علاوه بر نشان دادن آداب، رسوم و فرهنگ غنی مردم قم، سوغات این منطقه را که بالغ بر 90 نوع صنایع دستی از جمله سوهان، سفال،هنر خراطی، فرش ابریشم و ... است را معرفی کند.

سریال سیزده قسمتی "آینه و مهتاب" نوشته علی مینایی است که در آن داستان زندگی وشخصیت پیرمردی به نام حاج علی به تصویر کشیده می‌شود که دو پسر دارد. یکی از آنان به شهادت رسیده و دیگری نیز در طول دوران جنگ تحمیلی مصدوم و جانباز شده است و در مغازه سوهان فروشی پدرش مشغول به کار است تا اینکه ...

این سریال که به سفارش صدا وسیمای مرکز قم ( شبکه نور) تهیه می شود در بهار سال جاری برای پخش در یکی از شبکه‌های سراسری آماده پخش شد.