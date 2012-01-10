خشنودی آمریکا از تبرئه انور ابراهیم/ استقلال دستگاه قضایی مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها ی جنوب شرق آسیا ، دولت آمریکا طی بیانیه ای با استقبال از حکم تبرئه انور ابراهیم، گفت: این حکم نشان دهنده استقلال قضایی در مالزی است و فرصتی است برای همه شهروندان این کشور تا بر آینده تمرکز نمایند.

وزیر امور خارجه استرالیا نیز با ابراز خوشنودی از رای دادگاه عالی مالزی آنرا نشانه استقلال و قدرت سیستم قضایی این کشور دانست.

"کوین راد" در کنفرانس مشترک با همتای اندونزیایی خود در جاکارتا همچنین از دولت نجیب رزاق برای حرکت به سوی آزادی تقدیر کرد و افزود: دولت مالزی توانسته است فضای خوبی را برای پاسخگویی به مطالبات سخت و حساس ایجاد کند.

وزیر امور خارجه اندونزی نیز خبر تبرئه رهبر مخالفان دولت مالزی را بسیار مهم و مثبت توصیف کرد و گفت: جامعه جهانی تحولات مربوط به دادگاه انور ابراهیم را به طور مستمر پیگیری می کرد.

"مارتی نتالگاوا" رسیدگی به پرونده انور ابراهیم را غیر سیاسی دانست و تصریح کرد: این تصمیم مهم نتایج مهمی را برای مالزی داشته و اعتماد به نفس را در میان دولتمردان مالزیایی افزایش داده است.

از سوی دیگر معاون نخست وزیر مالزی گفت: تبرئه انور ابراهیم، شهروندان مالزی و متحدان خارجی را به وعده های اصلاح طلبانه نجیب رزاق امیدوارتر کرده است.

محی الدین یاسین همچنین صدور این حکم را انگیزه ای بیشتر برای گرم شدن تنور رقابتهای انتخاباتی آینده در کشورش دانست.

ماهاتیر محمد که انور ابراهیم معاونت او را در دوران نخست وزیری بر عهده داشته نیز حکم تبرئه انور ابراهیم را نشانه استقلال دستگاه قضایی مالزی دانست.

نخست وزیر اسبق مالزی با بیان اینکه از حکم تبرئه انور ابراهیم تعجب کرده تصریح کرد: این حکم نشان دهنده عدم مداخله دولت در کار سیستم قضایی در مالزی است.

انور ابراهیم روز دوشنبه پس از ترک دادگاه با حضور در جمع هوادارانش گفت: مبارزه هنوز تمام نشده است و باید برای پیروزی در انتخابات سراسری آینده تلاش کنیم.

دادگاه عالی مالزی روز دوشنبه انور ابراهیم را پس از 10 سال از اتهام تجاوز لواط به دستیار سابقش تبرئه کرد.



