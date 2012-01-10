سه نفر بر اثر برق گرفتگی در خراسان جنوبی جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نورس اظهارداشت: کل افراد فوت شده براثر برق گرفتگی در نه ماه نخست امسال مرد بوده اند که در ماههای فروردین، خرداد و تیر هر کدام یک نفر رخ داده است.

وی ضمن اعلام اینکه تعداد متوفیات ناشی از برق گرفتگی در سال های 88 و 89 به ترتیب نه و سه نفر بوده بیان داشت: ازاین افراد در سال 88 دو نفر زن و هفت نفر مرد و سال 89 هر سه نفر مرد بوده اند که حاکی از کاهش 66.7 درصدی آمار سال 89 نسبت 88 است.

نورس تصریح کرد: تعداد افراد فوت شده بر اثر برق گرفتگی سال 88 درماههای اردیبهشت و مرداد یک نفر و ماههای آبان و اسفند به ترتیب پنج و دو نفر بوده بطوریکه در سال گذشته این تعداد در ماههای اردیبهشت، آبان و بهمن هر کدام با یک نفر به وقوع پیوسته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: شهرستان بیرجند با دو نفر بیشترین و فردوس با یک نفر کمترین آمار تلفات برق گرفتگی در 9 ماه نخست امسال در بین شهرهای را استان داشته اند.

به گفته این مسئول طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور استان خراسان جنوبی در سال های 88 و 89 به ترتیب رتبه چهارم و 28 کشوری را در بین استان ها از نظر متوفیان ناشی از برق گرفتگی به خود اختصاص داده است.