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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

پولادگر:

85 درصد مدیران تکونداو در ایران متخصص این رشته هستند

85 درصد مدیران تکونداو در ایران متخصص این رشته هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون تکواندو با تاکید بر اینکه بیش از 85 درصد مدیران تکواندو در کشور، متخصص این رشته هستند گفت: بدون شک همیشه این ویژگی باعث شده که تکواندو ایران قله‌های افتخار را در سال‌های متمادی طی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پولادگر ظهر سه شنبه  در مجمع انتخابات هیئت تکواندو استان زنجان، با بیان اینکه افتخارات امروز این رشته ورزشی در طولانی‌مدت به دست آمده است، افزود: تکرار این افتخارات در گرو برنامه‌ریزی مدون و تداوم تلاش‌های همه فعالان این عرصه است.

وی ادامه داد: تکواندو به عنوان ورزش شماره یک کشور است و پاسخگوترین مدیریت در کشور مدیریت ورزش است.

پولادگر با تأکید بر اینکه امروز ایران میزبان بهترین کشورهای اروپایی برای گذراندن مرحله نهایی انتخابی المپیک در منطقه اروپا است، افزود: یکی از بارزترین ویژگی‌های تکواندو ایران این است که همه اعضای آن از خانواده تکواندو هستند و همدلی، حرف اول را در این رشته ورزشی می‌زند، به همین خاطر با این رویکرد شاهد موفقیت تکواندو ایران در طول چند سال گذشته بوده‌ایم.

رئیس فدراسیون تکواندو افزود: زنجان یکی از معدود استان‌هایی است که توانسته است در همه رشته‌های این ورزش به مدال آسیایی دست یابد که به لحاظ جمعیت، از سایر استان‌ها به مراتب عملکرد بهتری دارد.

کد مطلب 1506472

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