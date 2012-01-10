جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار صبح سه شنبه در مراسم تقدیم اعتبار نامه های اعضاء انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده و هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان کرمان با اشاره به لزوم جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی در کرمان گفت: باید نیاز سنجی لازم در خصوص فرآوری مواد معدنی در استان کرمان صورت گیرد تا بتوان این مواد را با ارزش افزوده بیشتر به فروش رساند.

وی با بیان اینکه استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور دارای ظرفیتهای عظیم معدنی است گفت: این امر اهمیت تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه ها را چند برابر می کند.

نجار تاکید کرد: یکی از وظایف اصلی خانه صنعت و معدن استان کرمان ایجاد ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اعلام حمایت از فعالیت های صنعت و معدن افزود: باید پتانسیل بالای مواد معدنی در استان کرمان به ارزش افزوده نهایی خود برسد.

این مسئول با اشاره به لزوم ایجاد واحدهای صنعتی پایین دستی گفت: با ایجاد این واحدها نیاز کارخانجات عظیم استان کرمان تامین خواهد شد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه گفت: 30 انجمن در زمینه صنعت و معدن در استان کرمان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به غیر انتفاعی بودن این انجمن ها اظهار داشت: از این تعداد 17 انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده و 13 انجمن تخصصی صنعتی و معدنی در کرمان فعال هستند.

محمد عابدی نژاد عنوان داشت: یکی از اهداف خانه صنعت و معدن استان کرمان حمایت از حقوق واحدهای صنعتی و معدنی و بهبود وضعیت صنایع و معادن استان کرمان است.

عابدی نژاد ادامه داد: باید با توسعه کارخانه های صنعتی از خام فروشی مواد معدنی در کرمان جلوگیری کرد و سود افزوده را در استان کرمان ایجاد کنیم.



