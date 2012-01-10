به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در جلسه مشترک شورای مرکزی و کمیتههای سهگانه این جمعیت گفت: از میان 930 نفر از نامزدهای ثبت نامی در حوزه انتخابیه تهران، ری شمیرانات و اسلام شهر، با معرفی کمیتهها و واحدها، حدود 80 نفر در شورای مرکزی مورد بحث و بررسی اولیه قرار گرفته تا لیست اولیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به جبهه متحد اصولگرایان، منعکس شود.
وی افزود : از میان بررسی شدگان حدود 15 نفر روحانی، 20 نفر از خانم ها و از سایر تخصص ها نیز تعداد 45 نفر بودند.
فدایی در ابتدا به آسیبشناسی نمایندگان و مجالس شورای اسلامی بعد از انقلاب تاکنون پرداخت و گفت: آسیبشناسی عملکرد و نمایندگان، مجلس هشتم و مجالس گذشته، نکات مهمی را در اختیار ما قرار خواهد. توجه به نقاط ضعف و آسیبها ما را متوجه انتخاب دقیق برای آینده می کند.
وی آسیبهای مجالس گذشته را بر شمرد و گفت: در گذشته شاهد این بودیم که در مجلس، نمایندگان حضور می یافتند که فاقد نگاه کلان نگر، جامع و سیستمی بودند و نمایندگانی داشتیم که با فضاسازیهایی که از درون و برون مجلس شکل می گرفت، رای خود را تنظیم میکردند و فاقد قوه و توان تصمیم گیری مستقل بودند.
وی افزود: یا در گذشته شاهد نمایندگانی بودیم که مصلحتهای محلی، قشری یا قومی، آنها را تحت تأثیر قرار میداد یا نمایندگانی داشتیم که در اظهار نظر هایشان از شجاعت لازم برای تصمیم گیری، برخوردار نبودند یا اساساً قدرت تصمیم گیری نداشتند.
وی اضافه کرد: در گذشته، ترکیب کمیسیونها به گونهای بود که بعضاً از تخصصهای لازم برخوردار نبودند. یا برخلاف وظیفه ذاتی مجلس که قانونگذاری و نظارت بود، نمایندگانی بودند که ظرفیت نظارت بر مسایل کل کشور را فاقد بودند یا ضعیف بودند. نظارت را کسی میتواند اجرایی کند که از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار باشد و مسائل اجرا و زیر و بم آن را خوب درک و فهم کرده باشد و شگردهایی که برخی مدیران اجرایی برای دور زدن قانون دارند را بداند.
فدایی گفت: قانون گذاری نیز ظرفیت، توانمندی و تخصص میخواهد، در این میان نمایندگان بایستی قدرت قانون گذاری و تنظیم مصالح و منافع ملی را باقانون گذاری داشته باشند.
وی افزود: ما در گذشته نیازمند این بودیم که نمایندگانی باشند که بتوانند نسبت دقیقی بین مبانی دینی، ارزشهای اسلامی، سیاستهای کلی نظام با قانون گذاری را داشته باشند و مراحل تبدیل قانون به اجرا را به درستی تبیین نماید.
وی اضافه کرد: ما وارث شکلگیری مجالس این چنین بودیم گر چه در گذشته، زحمات و تلاشهای بسیاری کشیدند که این ضعفها و عیبها رفع شود و قوانین خوب، مناسب و کارایی تنظیم و تصویب شود لیکن آسیبشناسی گذشته نشان میدهد که به میزان کارهای خوب و مناسبی که انجام شده، بایستی دهها برابر کار کنیم تا بتوانیم به سمت آرمانهای مطلوب انقلاب، امام و رهبری، نزدیک شویم.
دبیر کل جمعیت ایثارگران در پاسخ به این سوال که با توجه به آرمانهای مطلوب و شرایط موجود، مجلس مورد انتظار اصولگرایی چیست گفت: پاسخ کلی آن این است که ما نیازمند یک مجلس تحول خواه و تحول گرا هستیم که در اندیشه ، اعتقادات ، اصول پایبند گفتمان انقلاب اسلامی باشد و درعین حال و با حفظ هویت اسلامی انقلاب و نظام، روحیه و توان تحول خواهی و نوآوری در قانون گذاری و نظارت را داشته باشد.
وی افزود: نمایندگان تحول خواه، حتماً جسارت، قدرت و توان لازم را برای تحولهای جدی و بنیادین در عرصه قانونگذاری و برنامهریزی دارند و در ادامه در عرصه اجرا، تعهد کار تشکیلاتی و منسجم را مد نظر دارند و در واقع، همراه با دیگر نمایندگان تحول خواه، و در عمل وحدت دارند و آن طور که پیش از این تأکید داشتیم در اندیشه اصولگرا، در عمل و سیستم و روشها نوگرا و در صحنه عمل و اجرا وحدت و همگرایی را مورد توجه دارند
فدایی با اشاره به برخی تحلیل ها و تأکید بر پیام سوم تیر1384 گفت: آنچه در سوم تیر 1384 رخ داد به دو انتخابات پیش از آن نیز باز میگردد. زمانی که نیروهای انقلاب با شعار اصولگرایی، در اندیشه، نوگرایی در روش و برنامه و مدیریت و همگرایی در عمل، در انتخابات دوم شوراها پیروز شدند و مبتنی بر همان گفتمان، روش و عمل، انتخابات مجلس هفتم و در ادامه ریاست جمهوری نهم را رقم زدند یک گفتمان و پیام شکل گرفته بود.
وی افزود: پیام اصلی هم این بود که ما یک "فصل نو" و "جدیدی" را آغاز کردهایم که این فصل جدید، باز دارنده از ادامه اندیشه لیبرال دموکراسی، واگراییها، تجدیدنظر طلبی بوده و احیاکننده گفتمان انقلاب اسلامی است که بعدها تبدیل به گفتمان اصولگرایی شد.
وی اضافه کرد: اگر ما این روند رو به تکاملی انقلاب اسلامی را قبول داشته باشیم معنای آن این است که مردم، افرادی را بر گزیدند و در پست های کلیدی، تقنینی و اجرایی گذاشتند که به شعار اصولگرایی در اندیشه، نوگرایی در روش و مدیریت و وحدت و هم گرایی در عمل و اجرا، اعتقاد و باور عمیق دارند.
فدایی ادامه داد: البته مردم رفتار درستی داشتند لیکن ضعفهایی داشتیم که انتظارات رهبری و خیل عظیم مردم و اصولگرایان، برآورده نشده است که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.
دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تأکید کرد: هر چند در شوراها اقدامات خوبی در خدمت رسانی به مردم انجام شد، هر چند در مجلس هفتم کارهای خوب و مثبتی صورت گرفت و مجلس هشتم نیز دارای موارد قابل دفاعی است یا در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدینژاد کارهای جدی و خوبی صورت گرفت لیکن انتظارات در تراز انقلاب اسلامی و اصولگرایی برآورده نشده است.
وی افزود: اگر آن جهت گیری و شعارها در انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری به طور جدی مورد توجه قرار میگرفت، به قطع امروز دهها برابر آنچه شاهد هستیم کارها و آرمانهایمان رو به جلو بود و به قطع، وزن و جایگاه ما در عرصه بین المللی و تحولات داخلی، بیش از این ارتقاء می یافت و بیش از این می توانسیم کارآمدی نظام اسلامی در داخل و نقش آفرینی در عرصه منطقه و بین المللی را شاهد باشیم.
وی افزود: بر همین اساس و با توجه به آن شعارها، باید انگیزه مضاعفی داشته باشیم که جریان اصولگرایی به سمت و سویی سوق یابد که افرادی را به عرصه رقابت معرفی نماید که با پا فشاری بر اصول، تحول خواه و تحول گرا باشد.
فدایی، شکلگیری مجلس تحولخواه را نیازمند نمایندگان تحولخواه ذکر کرد و در توصیف ویژگیها افراد مورد نظر گفت: بایستی ویژگی نمایندگان اصولگرایی تحولخواه را در سه حوزه فردی، کارآمدی و مقبولیت مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.
وی افزود: در حوزه صلاحیت فردی، نمایندگان اصولگرایی تحول خواه، باید پاک باشند، امانتدار باشند، انسان با تقوایی باشند، انقلابی باشند، مردم گرا بوده و توجه به نیازهای عمومی مردم را وجه همت خود سازند و برای این مهم، با مردم ارتباط مستمر داشته و درد محرومان و مستضعفان را احساس و لمس کنند. روحیه انقلابی، بسیجی، ایثار و گذشت داشته باشند.
وی با اشاره به کارآمدی نمایندگان تحول خواه گفت: نماینده اصولگرای تحول خواه بایستی رویکردی کلان نگر و جامع نگر با مسایل و تحولات داشته باشند و توانایی نظارت و قدرت فهم که نیازمند قانونگذاری است را داشته باشد و از عقلانیت لازم برخوردار بوده، تخصص و تجربه و دانش لازم را دارا باشند، قدرت تعامل سازنده داشته باشند و روحیه کارجمعی و عقل جمعی داشته باشند.
وی، مقبولیت را شرط سوم در بررسی صلاحیت نامزدها برای حضور در فهرست اصولگرایان ذکر کرد و گفت: اگر کسی در حوزه صلاحیتها فردی و کارآمدی، از حد نصاب لازم برخوردار بود بایستی به گونهای باشد که همواره در صحنه حضور داشته باشد تا مردم رویکرد مثبتی به او داشته باشند و مقبولیت عمومی داشته باشد.
وی در تبیین ویژگیهای سلبی نامزدهای اصولگرا گفت: نامزدهایی که اصولگرای تحول خواه نام دارند باید ظلم ستیز، استکبارستیز، فتنه ستیز، انحراف ستیز و فساد ستیز باشند و در رفتار سیاسی شان، افراد مذبذب و چند چهره نباشد که با هر بادی به جهتی بروند و نتوانند ثبات قدم و قدرت تصمیمگیری داشته باشند.
وی افزود: نمایندگان اصولگرای تحولخواه، کلان نگر، متدین، ولایت مدار با رویکردی تحولخواه، تحول آفرین و انقلابی هستند که میتوانند مجلس کارآمد، عاقل، متخصص، فهیم، پاک دست را شکل دهند که در تراز آرمانهای انقلاب، امام و رهبری باشد.
فدایی تأکید کرد: باید این ویژگیها را به گفتمان غالب در این انتخابات تبدیل کرد که در آن صورت گفتمان انقلاب تداوم مییابد و خدمت رسانی استمرار می یابد.
وی افزود: اینکه میبینید افراد مختلف با گرایشهای مختلف از فراکسیون اصولگرایان سر در میآورند به دلیل این است که از ابتدا این ویژگیها یا خوب تبیین نشده است و یا در مقام تطبیق این شاخصها با مصداق، دقت عمل لازم صورت نگرفته است.
دبیر کل جمعیت ایثارگران با بیان اینکه نیازمند یک مجلس تحول خواه و تحول گرا هستیم، گفت: نمایندگان تحول خواه، قدرت و توان لازم را برای تحول جدی در عرصه قانونگذاری دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در جلسه مشترک شورای مرکزی و کمیتههای سهگانه این جمعیت گفت: از میان 930 نفر از نامزدهای ثبت نامی در حوزه انتخابیه تهران، ری شمیرانات و اسلام شهر، با معرفی کمیتهها و واحدها، حدود 80 نفر در شورای مرکزی مورد بحث و بررسی اولیه قرار گرفته تا لیست اولیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به جبهه متحد اصولگرایان، منعکس شود.
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