به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با شاهین بوشهر با بیان مطلب فوق در پاسخ به این سئوال که "پرسپولیس فعلی نسبت به پرسپولیس سال 85 چه تفاوت‌هایی دارد؟"، اظهار داشت: قطعا بین این دو تیم اختلافاتی وجود دارد و این عادی است. مرتبه قبل که با پرسپولیس کار کردم زمان زیادی داشتم تا تیم، بازیکنان و مدیریت را بشناسم اما در این فصل چنین فرصت و زمانی را نداشته‌ام.

وی در ادامه افزود: البته تغییرات در هر تیم وجود دارد و نباید فکر کنیم هیچ چیز عوض نشده است. در عین حال باید بگویم تنها بزرگی پرسپولیس تغییر نکرده است و به خاطر همین است که امروز اینجا هستم.

دنیزلی ادامه داد: من جامعه و طرفدار پرسپولیس را می‌شناسم ولی واقعیت این است که تیم از نظر فنی و فوتبالی نسبت به جایی که آن موقع قرار داشت پایین‌تر است و ما مجبوریم در اسرع وقت به شرایط خوب گذشته برگردیم.

وی با اشار به اینکه پرسپولیس عادت دارد مقابل 50، 60 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی بازی کند، ادامه داد: مجبوریم طوری بازی کنیم که این تعداد تماشاگر را به ورزشگاه بازگردانیم. ما روزهای سختی را پیش رو داریم و کار بسیاری را باید انجام دهیم ولی همه با هم عزم خود را جزم کرده‌ایم و به خاطر همین وارد این راه شدیم که از عهده چنین کار مهمی برآییم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه قطعا در پرسپولیس تغییراتی صورت می‌گیرد ولی این اتفاق به مرور زمان می‌افتد تا تیم به شرایطی که مدنظرش است، برسد در مورد زاید بازیکن جدید این تیم اظهار داشت: این مهاجم دو روزی است که در تمرین ما حضور دارد و من باید وضعیت او را بررسی کنم. این بازیکن قبل از حضور من جذب شده و اظهارنظری در مورد خوب یا بد بودن او نکرده‌ام.

وی در مورد بازی پرسپولیس - شاهین بوشهر هم تاکید کرد: بازی فردا برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است، بخصوص از نظر روحی - روانی. به همین دلیل باید در این دیدار نتیجه لازم را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد مشکلاتی که این تیم درون دروازه دارد تاکید کرد: دروازه بان به همان اندازه احتمال بد گل خوردن را دارد که به همان اندازه دروازه تیم را نجات دهد. من تا زمانی که مجبور نشوم دروازه بان تیم را تغییر نمی‌دهم. حقیقی را هم از قبل می‌شناختم اما وی پیشنهاد خوبی برای ترانسفر شدن داشت و اگر من می‌خواستم می ماند. تصور من این بود اگر حقیقی بماند از لحاظ بدنی و ذهنی به طور کامل در اختیار ما نیست، زیرا فکرش در روسیه است.

دنیزلی در این خصوص اضافه کرد: این ترانسفر هم به سود حقیقی و هم به سود باشگاه بود، به همین خاطر اجازه دادم برود. از این به بعد حقیقی نماینده فوتبال ایران و پرسپولیس در روسیه است و امیدوارم در این کشور موفق باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که "مشکل پرسپولیس را در کدام بخش می‌دانید؟"، اظهار داشت: مشکلات فوتبال برای حل شدن است ما قطعا مشکلاتی داریم که امروزدر این جایگاه قرار گرفته‌ایم و باید کار کنیم که این مشکلات را برطرف کنیم. من برای حل کردن این مشکلات به ایران آمده‌ام و از تمام بازیکنان پرسپولیس انتظار دارم برای موفقیت این تیم تلاش کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به این موضوع که نفرات حاضر در تمرینات این تیم زیاد هستند و در روزهای آینده کاهش خواهند یافت، تاکید کرد: برای اینکه در کاهش نفرات اشتباه نکنم ترجیح می‌دهم بیشتر تیم را ببینم.

وی در خاتمه تصریح کرد: من برای همین کارها ایجاد تغییرات مثبت و رساندن پرسپولیس به موفقیت اینجا هستم و می‌خواهم یک موفقیت با پرسپولیس را به کارنامه افتخارات گذشته‌ام اضافه کنم.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و شاهین بوشهر در هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:20 فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.