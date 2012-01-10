تراکتورسازی صاحب اولین دبیرستان غیردولتی فوتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره پس از یکسال تلاش باشگاه سرانجام مجوز رسمی فعالیت در خصوص راه اندازی دبیرستان غیردولتی فوتبال از سوی وزارت آموزش و پرورش به باشگاه تراکتورسازی صادر شد.

محمد حسین جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در خصوص اخذ مجوز دبیرستان فوتبال گفت: دبیرستان فوتبال محلی برای تربیت بازیکنان جدید است تا در حین تحصیل بتوانند آموزشهای فوتبال را بگذرانند.

وی افزود: همانطور که در برنامه های میان مدت خود اعلام کرده بودم یکی از اهداف، رشد فوتبال استان بود که از همان لحظه ورودم به باشگاه اقدامات لازم را آغاز کردم.

جعفری اظهار داشت: بعد از راه اندازی آکادمی فوتبال که صرفا به آموزش فوتبال اختصاص می یابد، دبیرستان فوتبال نیز در کنار سایر فعالیتها شروع به کار خواهد کرد.

به گفته جعفری، دبیرستان فوتبال پتانسیل بزرگی است که اگر از آن به درستی استفاده گردد می تواند محلی برای تربیت بازیکنان بزرگ در سطح استان شود.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد در سایه چنین اقداماتی در آینده شاهد حضور بازیکنان جوان و بومی در میادین حرفه ای فوتبال باشیم.