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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

خودسوزی یک اردنی به سبک بوعزیزی/ جرقه انقلاب در اردن زده شد

خودسوزی یک اردنی به سبک بوعزیزی/ جرقه انقلاب در اردن زده شد

یک مرد 52 ساله اردنی در اعتراض به مشکلات اقتصادی این کشور به شیوه بوعزیزی تونسی که انقلاب مردمی در کشورش با اقدام جسورانه وی آغاز و پیروز شد، خودسوزی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع بیمارستانی در اردن اعلام کردند: یک اردنی به علت مشکلات اقتصادی خودسوزی کرده است.

این منابع افزودند : "احمد المارنه" عصر روز گذشته در منطقه "وسط البلد" در امان خودش را آتش زد و به بیمارستان انتقال یافت اما تلاشها برای نجات وی موثر واقع نشد و نامبرده بر اثر شدت سوختگی درگذشت.

شایان ذکر است که مردم اردن از مشکلات اقتصادی و فساد فراگیر رنج می برند و تظاهرات هفتگی علیه سیاستهای عبدالله دوم برگزار می شود. جرقه انقلابهای عربی با خودسوزی بوعزیزی تونسی آغاز شد.

کد مطلب 1506486

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