خودسوزی یک اردنی به سبک بوعزیزی/ جرقه انقلاب در اردن زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع بیمارستانی در اردن اعلام کردند: یک اردنی به علت مشکلات اقتصادی خودسوزی کرده است.

این منابع افزودند : "احمد المارنه" عصر روز گذشته در منطقه "وسط البلد" در امان خودش را آتش زد و به بیمارستان انتقال یافت اما تلاشها برای نجات وی موثر واقع نشد و نامبرده بر اثر شدت سوختگی درگذشت.

شایان ذکر است که مردم اردن از مشکلات اقتصادی و فساد فراگیر رنج می برند و تظاهرات هفتگی علیه سیاستهای عبدالله دوم برگزار می شود. جرقه انقلابهای عربی با خودسوزی بوعزیزی تونسی آغاز شد.