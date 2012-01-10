حضور حداکثری در انتخابات اقتدار و امنیت ملی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله مطلبی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه مسترک اعضای ستاد انتخابات استان یزد با اعضای هیئت اجرایی، نظارت و بازرسی استان یزد اظهار داشت: باید برای برگزاری این انتخابات به گونه ‌ای برنامه‌ ریزی کنیم که این انتخابات امنیت ملی را افزایش دهد و در نهایت تبدیل به اقتدار ملی شود.

وی تاکید کرد: برگزاری انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت سالم با مشارکت آگاهانه و حداکثری مردم اهداف تمام مسئولان نظام است که باید با تلاش ما محقق شود.

مطلبی یادآور شد: مردم با حضور آگاهانه و حداکثری خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همچون گذشته بار دیگر اقتدار و عظمت ملت ایران را نشان خواهند داد.

مطلبی با اشاره به اینکه رویکرد اعضای ستادهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از صدر تا ذیل باید فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری همه افراد و گروه‌ها در عرصه خطیر انتخابات باشد، تصریح کرد: برای اجرایی شدن این اهداف و عوامل گام‌ های خوبی در سطح کشور و وزارت کشور برداشته شده و این اهداف با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی بر نقش مبلغان، روحانیون، اساتید و بسیجیان در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد.

مطلبی مشارکت حداکثری، قانونمداری، عدالت ‌محوری و امانتداری را چهار سیاست محوری نظام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برشمرد.

جانشین ستاد انتخابات استان یزد نیز در این جلسه از آمادگی کامل این ستاد در سطح مناطق مختلف برای برگزاری انتخاباتی سالم ، پرشور و حماسی خبر داد.

مهدی تقوایی افزود: همه مقدمات برگزاری این انتخابات طبق مقررات و با همکاری همه عوامل صورت گرفته و هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: انتخابات باید در رأس وظایف کاری مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد و همگان ظرفیت و توان خود را برای برگزاری هر چه با شکوه‌تر انتخابات به کار گیرند.

تقوایی با اشاره به بیداری اسلامی در منطقه و خشمگین شدن دشمنان نظام و خیره شدن تمام دنیا به کشور عزیزمان ادامه داد: دشمنان کم‌رنگ شدن حضور مردم در انتخابات را نشانه رفتند و این خواسته‌ای است که هرگز محقق نمی‌شود.

فرماندار مهریز نیز دربر اطلاع ‌رسانی خدمات صورت گرفته دولت به مردم توسط مسئولان تاکید کرد و اظهار داشت: خدماتی که نظام و دولت حتی در دورافتاده‌ ترین روستاهای کشور در راستای فقرزدایی به مردم داشتند، باید اطلاع‌ رسانی شود زیرا این مهم مشارکت حداکثری مردم را به دنبال خواهد داشت.

مهدی کیانی ‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود افزود: عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی انتخابات این حوزه انتخابیه برای برگزاری انتخابات مجلس آمادگی کامل دارند.