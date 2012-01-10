اولین جشنواره ادبی "ره آورد" در رباط کریم و بهارستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف شناسایی، تشویق و ترغیب شاعران و نویسندگان جوان شهرستان برای شرکت در جشنواره بین المللی شعر فجر در رشته های شعر، نثر ادبی، داستان نویسی، مقاله برای تمامی شاعران، نویسندگان و علاقه مندان به عرصه شعر و ادب با موضوعات مذهبی، دهه مبارک فجر، دفاع مقدس، نهم دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) و وحدت اسلامی برگزار می شود.

در این جشنواره رشته شعر در دو بخش آزاد و موضوعی برگزار خواهد شد و تعداد آثار ارسالی حداکثر سه اثر است، شرکت کنندگان در انتخاب نوع و قالب اشعار محدودیتی ندارند و رعایت ویژگیهای فنی اشعار مانند توجه به زبان شعر امروز، استفاده مناسب از عناصر شعری متناسب با هر قالب، تازگی، غنا، انسجام و آرایش پیام شعر، آفرینش مضمون تازه در موضوعات الزامی است.

در رشته داستان آثار ارسالی فقط در قالب داستان کوتاه باشد و رعایت معیارهای داستان کوتاه از قبیل طرح، انسجام، زیبایی پرداخت شخصیت اصلی، قهرمان داستان، متناسب، تازگی و ... الزامی است.

در رشته مقاله مقالات ارسالی باید حداکثر در 25 صفحه A4 باشد و رعایت اجزای اصلی مقاله مانند عنوان نام نویسنده، اطلاعات تماس، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، بحث و نتیجه گیری، فهرست منابع و ... الزامی است.

آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره توسط هیأت داوران بررسی و به برگزیدگان در روز اختتامیه مورخ 20 بهمن ماه جوائز نفیسی اهدا خواهد شد.

مهلت ثبت نام در این دو جشنواره تا 29 دی ماه سال جاری می باشد و علاقمندان می توانند برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه جشنواره واقع در رباط کریم روبروی شهرداری، طبقه فوقانی مسجد امام حسن مجتبی (ع) مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 56439850 و 56435300 تماس گیرند.