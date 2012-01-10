کسب رتبه نخست مدیریت راهبردی توسط روابط عمومی اوقاف اصفهان

حامد جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برتری اصفهان در زمینههای مختلف در سطح کشور به تمامی مردم ثابت شده، اظهار داشت: در این سمپوزیوم بینالمللی 150 روابط عمومی از سازمانها و نهادهای بخش دولتی و غیر دولتی موجود در سطح کشور شرکت کرده بودند.
وی با اشاره به برگزاری این سمپوزیوم در بخشهای مختلف اضافه کرد: هفتمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی در 10 بخش برنامهریزی ارتباطی، پژوهش ارتباطی، مدیریت راهبردی روابط، خلاقیت و نوآوری، ارتباطات الکترونیک، اطلاعرسانی، تکریم ارباب رجوع، مهندسی فرهنگی، ارتباطات رسانهای و بخش ویژه برگزار شده است.
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد: در این سمپوزیوم یک هزار و 340 اثر از سوی 150 روابط عمومی از سازمانها و نهادهای بخش دولتی و غیر دولتی موجود در سطح کشور ارسال شده بود.
وی با اشاره به درخشش اوقاف اصفهان در این برنامه افزود: روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در هفتمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی رتبه نخست مدیریت راهبردی را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.
جعفرزاده با اشاره به موضوع هفتمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی تاکید کرد: دگرگونیها و چالشهای فراروی روابط عمومیها در ارتباط با رسانهها از موضوعات جدی و قابل بحث و بررسی محسوب میشود.
وی ادامه داد: هفتمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی بستر مناسبی را برای بحث و تبادل نظر پیرامون عوامل فلسفی، تحلیلی و عملکردی تئوری ارتباطات رسانهای ایجاد کرده است.
رتبه نخست مدیریت راهبردی هفتمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی بیان داشت: در این برنامه موضوعاتی مانند کاربرد نظریه عمومی سیستمها، نقش برنامهریزی راهبردی، مدیریت فرایندی و مدل تعالی مدیریت در روابط عمومی مطرح و بررسی شده است.
وی گفت: برتری روابط عمومی این اداره به دلیل همکاری و همدلی تمامی نیروهای این اداره و حمایتهای مدیرکل اوقاف اصفهان صورت گرفته است.
جعفرزاده با اشاره به اینکه هفتمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی با چهار هدف کلی برگزار شده است، اظهار داشت: ارتقای بینش، دانش و توسعه مهارت نیروهای روابط عمومیها، ایجاد رقابت سالم و رشد حوزههای علمی و تئوری روابط عمومی، نمایش دستاوردها و فعالیتهای روابط عمومیها در قالب نمایشگاه و نوآوری علمی و کمک به جنبش نرمافزاری در حوزه روابط عمومی از اهداف برگزاری این برنامه محسوب میشود.
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