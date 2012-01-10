افزایش حوادث آسانسور در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شمار اینگونه حوادث در 9 ماه امسال 2564 مورد بوده است در حالیکه در مدت مشابه پارسال 1976 حادثه آسانسور رخ داده است.
این حوادث در 9 ماه سال گذشته تنها یک قربانی داشت در حالی که امسال در همین مدت قربانیان حوادث آسانسور پنج برابر شد.
همچنین شمار آسیب دیدگان در حوادث آسانسور در فاصله ماه های فروردین تا آذر امسال 22 نفر بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 11 نفر کاهش یافته است.
آتش نشانان تهران در 9 ماه امسال موفق شدند 4785 نفر را در حوادث مختلف آسانسور نجات دهند.
در سال های اخیر با افزایش ساخت و ساز ساختمان های بلند در کلانشهر تهران، استفاده از آسانسور فراگیر شده است.
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