  1. استانها
  2. تهران
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

جشنواره تئاتر اندیشه های نو در رباط کریم برگزار می شود

جشنواره تئاتر اندیشه های نو در رباط کریم برگزار می شود

رباط کریم - خبرگزاری مهر: جشنواره تئاتر اندیشه های نو ویژه هنرمندان رباط کریم و بهارستان به همت واحد امور هنری سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه مبارک فجر با حضور هنرمندان و گروه های نمایشی در این شهرستانها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره باهدف کشف استعدادهای بالقوه در حوزه تئاتر برگزار خواهد شد.

مهلت پذیرش آثار با موضوعات مذهبی، دهه مبارک فجر، دفاع مقدس، نهم دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ) و وحدت اسلامی تا 29 دی ماه سال جاری است.

تمامی علاقمندان می توانند آثار خود را برحسب شرایط اعلام شده در فراخوان جشنواره اندیشه های نو شهرستان های رباط کریم و بهارستان به آدرس دبیرخانه جشنواره به نشانی رباط کریم روبروی شهرداری، طبقه فوقانی مسجد امام حسن مجتبی (ع)، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رباط کریم ارسال یا برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.ershadrobatkarim.ir مراجعه یا با شماره تلفن های 56439850 و 56435300 تماس گیرند.
 

کد مطلب 1506494

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها