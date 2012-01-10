جشنواره تئاتر اندیشه های نو در رباط کریم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره باهدف کشف استعدادهای بالقوه در حوزه تئاتر برگزار خواهد شد.

مهلت پذیرش آثار با موضوعات مذهبی، دهه مبارک فجر، دفاع مقدس، نهم دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ) و وحدت اسلامی تا 29 دی ماه سال جاری است.

تمامی علاقمندان می توانند آثار خود را برحسب شرایط اعلام شده در فراخوان جشنواره اندیشه های نو شهرستان های رباط کریم و بهارستان به آدرس دبیرخانه جشنواره به نشانی رباط کریم روبروی شهرداری، طبقه فوقانی مسجد امام حسن مجتبی (ع)، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رباط کریم ارسال یا برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.ershadrobatkarim.ir مراجعه یا با شماره تلفن های 56439850 و 56435300 تماس گیرند.

