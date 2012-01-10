672 اثر به دبیرخانه جشنواره "گیلانغرب در دفاع مقدس" ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین رضوانی گفت: مردم شهیدپرور گیلانغرب در ایام جنگ تحمیلی ثابت کردند که هیچ قدرتی در بحث سخت افزاری نمی توان در مقابل این مردم ایستادگی کند.

امام جمعه شهرستان گیلانغرب با اشار به برگزاری جشنواره گیلانفرب در دفاع مقدس، افزود: تا کنون 672 اثر از هنرمندان استانهای غرب کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

حجت الاسلام رضوانی تاکید کرد: مردم شهیدپرور و مومن گیلانغرب هرگز اجازه نمی دهند که سابقه درخشان و پرافتخار آنها زیر سئوال برود و با تمام وجود از افتخارات این منطقه محافظت و پاسداری می کنند.

امام جمعه گیلانغرب گفت: باید در این حوزه علاوه بر فرهنگسازی، فرهنگ بانی کرده چرا که بی تفاوتی در این خصوص گناهی نابخشودنی است.

رضوانی در پایان افزود: باید برای حفظ و نگهداری از ارزشهای ناب اسلامی و انقلابی، نسبت به تبلیغ و توسعه حجاب در سطح جامعه تلاش بیشتری داشته باشیم تا این مهم در بین خانواده ها نهادینه شود.

براساس این گزارش، جشنواره منطقه ای "گیلانغرب در دفاع مقدس" از امروز به مدت سه روز در گیلانغرب با حضور هنرمندان خطه غرب کشور برگزار می شود.

