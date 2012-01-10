دو خانه تاریخی خراسان جنوبی به فهرست آثار ملی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی با بیان اینکه خانه رستم بهمدی در شمال شرقی روستای سروآباد خور از توابع خوسف ثبت آثار ملی شد، اظهار داشت: این خانه در بافت تاریخی روستا قرار گرفته و بنایی دو ایوانی با ویژگیهای خاص معماری ایرانی دارد.
وی افزود: فضاهای مختلف معماری این خانه هماهنگ با نوع اعتقادات، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان، وضعیت آب و هوایی و اقلیم خاص این منطقه شکل گرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خراسان جنوبی تصریح کرد: خانه بهمدی همانند سایر خانه های سنتی منطقه مشتمل بر فضاهای معماری مانند ورودی، دالان، حیاط و اتاقهایی در اطراف میان سرا بوده و متعلق به دوره قاجاریه است.
وی گفت: همچنین خانه صمدی که در بافت تاریخی شهرستان قاینات قرار دارد نیز در پناه قانون قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی افزود: این اثر یکی از نمونه های اصیل معماری ایرانی با ویژگیهایی مانند درونگرایی، حیاط مرکزی و استفاده از مصالح بوم آورد محسوب میشود.
رضایی ادامه داد: اجزای معماری این بنا شامل سردر ورودی، دالان، حیاط، ایوانها، مطبخ، اطاق های دور تا دور حیاط و انبار است.
وی یادآور شد: از این مکان تاریخی بهعنوان نخستین عکاسخانه منطقه نامبرده می شود به طوریکه در بخشهایی از ایوان جنوبی و اتاق مجاور ایوان آثاری از تاریکخانه، حوضچه های ظهور و چاپ عکس به چشم می خورد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خراسان جنوبی تصریح کرد: قدمت این اثر تاریخی بر اساس برخی شواهد معماری مانند نوع طاق و قوس های به کار رفته در عصر قاجاریه تعیین شده است.
وی عنوان کرد: پرونده این دو اثر در چهارمین همایش شورای سیاستگذاری ثبت آثار ملی بررسی و تایید شد.
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