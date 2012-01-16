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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

درگفتگو با مهر عنوان شد:

شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد توسط 3500 تیم متخصص

شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد توسط 3500 تیم متخصص

معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی از شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد توسط سه هزار و 500 تیم کارشناسی خبر داد.

فرهاد اقطار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سال جاری سازمان بهزیستی برنامه های زیادی برای کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی  انجام داده است بطوریکه این برنامه ها در سال آینده نیز ادامه داشته و همچنان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در مورد برنامه های پیشگیری از اعتیاد نیز گفت: بدین منظور تیمهای تخصصی و کارشناسی در محیطهای شهری و روستایی و همچنین محیطهای کاری تشکیل شده است و این تیمها نسبت به آموزش مهارتهای پیش از اعتیاد به افراد در سنین مختلف بخصوص جوانان اقدام می کنند.

معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی به برنامه های ویژه افراد آسیب دیده و در معرض آسیب در مناطق حاشیه ای نیز اشاره و تاکید کرد: برنامه و طرحهایی نیز ویژه شناسایی افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب در حاشیه شهرها و همچنین مناطق جنوبی شهرها انجام می شود.

اقطار گفت: پس از شناسایی افراد آسیب دیده آنان برای برخورداری از آموزشها و مهارتهای لازم به پایگاههای اجتماعی ارجاع داده می شوند.

کد مطلب 1506498

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