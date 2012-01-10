مترو هشتگرد نیمه اول سال 91 راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح شهرجدید هشتگرد،

از راه اندازی مترو این شهر تا پایان سال 91 خبر داد و گفت: با صدور مجوز از سوی هیئت دولت و پشتیبانی مسئولان

در مدت زمان کوتاهی مترو هشتگرد راه اندازی خواهد شد و نیمه اول سال 91 بهترین زمان برای قرارگرفتن قطار روی ریل افتتاح خواهد بود.



وزیرراه وشهرسازی افزود: مجوز روسازی این مترو به صورت قیمت مقطوع به یکی از شرکتهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران که توان اتمام پروژه را داشته باشد واگذارشده است.

وی در خصوص تامین بودجه این قطار نیز بیان کرد: به منظور رفع کمبود اعتبار در راه اندازی مترو هشتگرد، با توافقهای صورت گرفته زمین آن ازسوی سازمان ملی فراهم شده است.



وزیر مسکن و شهرسازی بیان کرد: انتظار ما از تشکیلات دولتی آن است که در مسیر راه اندازی مترو هشتگرد همکاری لازم را داشته باشند.



نیکزاد از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص مترو هشتگرد نیز بیان کرد: بعد از زیرسازی، عملیات روسازی این قطار صورت می گیرد و هم اکنون نیز درصدد تهیه ریل و تحویل آن به مترو کرج یا تهران هستیم.