بزرگراه شهید یاسینی به دوربین های ثبت تخلف تجهیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز با بیان این که نصب دوربین های ثبت تخلفات توانسته تا 40 درصد میزان تخلف ناشی از سرعت غیر مجاز را در بزرگراه ها کاهش دهد و به دنبال آن از میزان تصادفات نیز کاسته شده است گفت: تاکنون نسبت به نصب و راه اندازی بیش از 650 دستگاه دوربین نظارت تصویری ، بیش از 20 دوربین متعلق به تابلوهای متغییر خبری و همچنین حدود 100 دستگاه دوربین های خودکارثبت تخلف سرعت در بزرگراه ها اقدام شده است.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک تهران خاطر نشان کرد : هم اینک بزرگراه های نیایش، شهید صیاد، امام علی(ع) ، شهید بابائی، تونل توحید، شهید شیخ فضل الله نوری - کرج، شهید حکیم، شهید چمران ، یادگارامام (ره) ، شهید همت و شهید یاسینی به دوربین های ثبت تخلف سرعت مجهز هستند و در سایر بزرگراه نیز به زودی این سیستم نصب و راه اندازی خواهد شد.

بهروز تاکید کرد: بزرگراه های شهر تهران بر اساس میزان سوانح و تصادفات بیشتر در اولویت تجهیز به دوربین های ثبت تخلفات قرار گرفته اند و خوشبختانه عملکرد دوربین های ثبت تخلفات تاکنون بسیار مثبت و قابل قبول بوده است.

وی تاکید کرد: آمارهای کاهش تخلفات سرعت در بزرگراه ها نشان می دهد که مردم بیش از پیش خود را ملزم به رعایت سرعت مجاز حرکت می دانند و امید است به مرور شاهد آن باشیم که تخلفات سرعت به حداقل حد ممکن در تهران برسد.



