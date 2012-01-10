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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

چراغی:

تمامی مدارس بهارستان هوشمند می شود

تمامی مدارس بهارستان هوشمند می شود

بهارستان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش منطقه یک شهرستان بهارستان از هوشمند سازی تمامی مدارس منطقه از ابتدای سال تحصیصلی جدید خبر داد.

سید ضیاء چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث هوشمند سازی در مدارس با توجه به رشد جوامع بشری و پیشرفت تکنولوژی یکی از مباحث جدی و ضروری در حوزه آموزش و پرورش است.

به گفته وی از ابتدای سال تحصیلی جدید تمامی مدارس منطقه هوشمند خواهند شد.

مدیر آموزش و پرورش منطقه یک شهرستان بهارستان ادامه داد: در همین راستا و به منظور ایجاد زیرساختهای لازم این طرح کارگاه آموزشی به منظور آشنایی بیشتر و بهتر معاونین فناوری مدارس برگزار شده است.

وی عنوان کرد: در این کارگاه ها مباحثی در مورد ابزار مورد نیاز، نحوه تجهیز کلاس به این ابزار، نحوه کار با ابزارها و نرم افزارهای آموزشی مورد نیاز و ... مطرح شده است.

کد مطلب 1506504

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