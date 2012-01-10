162 طرح ایجاد مشاغل خانگی در درمیان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی براتی در جمع مردم روستاهای آواز، گاویچ، نصرالدین و آبگرم از توابع بخش گزیک این شهرستان اظهارداشت: هفت طرح عمرانی در زمینه ‌های کشاورزی، آب ‌رسانی، احداث فضای سبز و آسفالت محورهای روستایی در بخش گزیک در حال اجرا است.

وی بیان داشت: به منظور احداث و تکمیل این طرح‌ها تاکنون مبلغ 990 میلیون تومان هزینه شده است.

وی از وجود 12 معدن در شهرستان درمیان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد هفت معدن در زمینه سنگ‌های تزئینی و لاشه فعالیت می‌ کنند.

فرماندار درمیان با بیان اینکه قریب 50 درصد معادن سنگ شهرستان در بخش گزیک واقع شده است، اضافه کرد: تعهد شهرستان در سال‌جاری ایجاد یک‌‌ هزار و 454 فرصت شغلی بود که تاکنون یک‌ هزار و 607 فرصت شغلی جدید برای جوانان شهرستان محقق شده است.

براتی از تصویب 162 طرح با اعتبار 361 میلیون تومان در بحث ایجاد و گسترش مشاغل خانگی شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد هفت طرح با اعتبار 17میلیون تومان در بخش گزیک اجرا می ‌شود.

وی با بیان اینکه 11 تعاونی در بخش گزیک فعالیت می ‌کنند، ادامه داد: درزمینه اعطای تسهیلات به توسعه مشاغل خانگی هیچ محدودیتی وجود ندارد.

فرماندار درمیان با اشاره به صدور 132 پروانه برای کسبه بخش گزیک، ابرازداشت: در حال حاضر صدور 30 پروانه کسب برای متقاضیان این بخش در دستور کارنمایندگی صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرار دارد.

براتی با بیان اینکه 98 درصد محورهای بخش از نعمت آسفالت برخوردار هستند، یادآور شد: در سال‌ جاری مبلغ 400 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی برای تکمیل و آسفالت محور روستایی دستگرد به رزه به طول بیش از 10 کیلومتراختصاص یافته است.

فرماندار درمیان با مطلوب دانستن فعالیت‌های آموزشی بخش گزیک افزود: تعداد435 خانوار در این بخش تحت حمایت دستگاه‌های حمایتی نظیر کمیته امداد قراردارند که از این تعداد 13 خانواد عضو بیمه تأمین اجتماعی و 148 خانواده نیزبه عضویت صندوق بیمه اجتماعی عشایر در آمده ‌اند.