با خبرنگاران منتقد نسبت به هیئت تکواندو برخورد قاطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابولفضل خدایی که در انتخابات ظهر سه شنبه در انتخابات هیئت تکواندوی زنجان با کسب رای اکثریت به عنوان رئیس جدید هیئت تکواندوی زنجان منصوب شده است، افزود: برخی افراد با لباس انتقاد، قصد تخریب چهره های ورزشی تکواندو استان زنجان را داشتند که احمد عطایی (رئیس هیئت قبلی این رشته ورزشی زنجان) با آنها مدارا کرد و تا جایی که ممکن بود در برابر آنها به کوچکترین عکس العملی تن در نداد.

وی ادامه داد: تلاش براین خواهد بود که با همدلی، تعامل و همکاری دلسوزان ورزش تکواندو، جایگاه کنونی این رشته ورزشی در زنجان حفظ و حتی ارتقا یابد و این نیز دور از دسترس نیست.

خدایی برخی از خبرنگاران را افرادی سودجو در لباس منتقد عنوان کرد که تنها به انتقاد فکر می کنند و هدفشان تخریب است و گفت: کسانی که بخواهند آداب مجمع را رعایت نکنند و زیر سئوال ببرند، بنده با آنها تعارفی ندارم و برخورد خواهم کرد.