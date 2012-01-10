با خبرنگاران منتقد نسبت به هیئت تکواندو برخورد قاطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابولفضل خدایی که در انتخابات ظهر سه شنبه در انتخابات هیئت تکواندوی زنجان با کسب رای اکثریت به عنوان رئیس جدید هیئت تکواندوی زنجان منصوب شده است، افزود: برخی افراد با لباس انتقاد، قصد تخریب چهره های ورزشی تکواندو استان زنجان را داشتند که احمد عطایی (رئیس هیئت قبلی این رشته ورزشی زنجان) با آنها مدارا کرد و تا جایی که ممکن بود در برابر آنها به کوچکترین عکس العملی تن در نداد.
وی ادامه داد: تلاش براین خواهد بود که با همدلی، تعامل و همکاری دلسوزان ورزش تکواندو، جایگاه کنونی این رشته ورزشی در زنجان حفظ و حتی ارتقا یابد و این نیز دور از دسترس نیست.
خدایی برخی از خبرنگاران را افرادی سودجو در لباس منتقد عنوان کرد که تنها به انتقاد فکر می کنند و هدفشان تخریب است و گفت: کسانی که بخواهند آداب مجمع را رعایت نکنند و زیر سئوال ببرند، بنده با آنها تعارفی ندارم و برخورد خواهم کرد.
وی با این حال اظهار امیدواری کرد: انتقاد اساس سازندگی است و از هرگونه انتقاد استقبال می کنیم.
وی تصریح کرد: امیدوارم با حمایت های اداره ورزش و امور جوانان و فدراسیون بتوانیم به اهداف خود در این رشته ورزشی دست یابیم.
همچنین احمد عطایی رئیس هیئت تکواندو پس از رای گیری و انتخاب وی به عنوان رئیس هیئت گفت: خوشحالم از اینکه شاگردی بر صندلی استادی تکیه زده و اشک شوق به خاطر رفتن می ریزم.
عطایی با پرداختن به تاریخچه شکل گیری تکواندو در استان یادآور شد: فعالیت تکواندو به دهه 60 بر می گردد در دورانی که شاهد رشادت ها و جان فشانی های فرزندان این آب و خاک بودیم.
وی که روی سخنش با کسانی بود که قصد تخریب علیه هیئت را داشتند بود، تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد کسانی که تخریب را شروع کرده اند، به اهداف خود برسند.
به هر روی نظر می رسد برخی از افراد عادت کرده اند که دیوار کوتاه مطبوعات و اهانت به آنها را سکوی پرتاب خود قرار دهند. با این حال این کاندیدا در یک انتخابات تقریبا با حداکثر آرا بر کرسی ریاست هیئت تکواندو استان تکیه زد، غافل از اینکه رسانه ها در طول فعالیت هیئت تکواندو استان نهایت تعامل را با این هیئت و دست اندرکاران آن داشته اند.
باور این گونه سطحی نگری ها در قبال اصحاب فرهنگ استان سخت است و مطبوعات و رسانه ها همواره سعی کرده اند نقاط ضعف و قوت هیئت های ورزشی را گوشزد کنند چرا که در قبال ارتقا و رشد ورزش استان نقش مهمی دارند.
خبرنگاران و اصحاب رسانه زنجان شخص رئیس جدید هیئت تکواندو استان زنجان را دعوت به آرامش کرده و اعلام می دارند هنوز برای تهدید و خط و نشان کشیدن برای قشری که تنها هدفش از انتقاد توسعه استان در بخش های مختلف است، زود است و اگر به گذشته استان زنجان نگاهی بکنند بهتر متوجه می شوند توسعه ورزش زنجان چگونه اتفاق افتاده است.
همچنین متاسفانه در استان زنجان انتقادی سازنده است که زیاد مدیریت افراد را زیر سئوال نبرد در غیر این صورت این انتقاد قالب مغرضانه به خود می گیرید.
در مراسم امروز احمد عطایی بعد از قریب به سه دهه ریاست هیئت تکواندو استان زنجان کنارگیری کرد و ابوالفضل خدایی رئیس هیئت تکواندوی استان زنجان شد.
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