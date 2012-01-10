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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

توسعه 5 مرکز مخابراتی تهران/ بروز اختلال در ارتباط دیتای مشترکان

توسعه 5 مرکز مخابراتی تهران/ بروز اختلال در ارتباط دیتای مشترکان

عملیات کابل برگردان در 5 مرکز مخابراتی تهران بروز اختلال در ارتباط تلفنی و دیتای مشترکان این مراکز را به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید نظری، شهدای وردآورد، آزادگان و بهشتی در شهر تهران و در مرکز مخابرات شهید رجایی (رجایی شهر) در محدوده مخابرات البرز از فردا چهارشنبه 21 دی ماه آغاز می شود.
 
با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های 7754 الی 7759 در محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابانهای نامجو، شایگان و کوچه شهیدین و در مرکز مخابرات شهید رجایی (رجایی شهر) با پیش شماره های 441 الی 449 در محدوده بلوار ماهان، باشگاه میلاد و خیابان ماندانا حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
همچنین با اجرای این عملیات توسعه ای، ارتباط دیتای مشترکان مرکز مخابرات شهدای وردآورد از ساعت 21 فردا 21 دی ماه به مدت 3 ساعت و مرکز مخابرات آزادگان و بهشتی از ساعت 2 بامداد 21 دی ماه به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.

کد مطلب 1506508

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