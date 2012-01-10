اخبار کوتاه فرهنگی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر مهدی زارع نویسنده مرودشتی به عنوان یکی ازآثاربرگزیده در جشنواره کشوری فتنه و بیداری اسلامی شناخته و معرفی شد.

اثر زارع به عنوان یکی ازآثاربرگزیده در جشنواره کشوری فتنه و بیداری اسلامی شناخته و معرفی شد

نویسنده و هنرمند این شهرستان به با داستان کوتاهی تحت عنوان "مزرعه" در دومین جشنواره کشوری فتنه و بیداری اسلامی شرکت و اثرش به عنوان یکی ازآثاربرگزیده شناخته و معرفی شد.

از این هنرمند به عنوان تنها نماینده فارس در مراسم اختتامه در شهرستان ورامین با اهدای لوح، تندیس و هدیه تقدیر شد.

این جشنواره به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین و فرهنگسرای آفتاب برای دومین سال به مناسبت 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت برگزار شد.

این هنرمند توانسته است در جشنواره های کشوری طنز مکتوب، داستان کوتاه کبوتر حرم و جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس یوسف و جشنواره های مختلف دیگر مقامهای مختلفی را کسب کند.

"آخ اگه بارون بزنه"هوای آباده را بارانی می کند

نمایش "آخ اگه بارون بزنه" در آباده به روی صحنه می رود.

این نمایش نوشته میلاد اکبرنژادمی باشدو زیبا متقیان کارگردانی آن را به عهده دارد همچنین مهشید کاظمی و احمد دهقان ایفاگر نقشهای نمایش هستند.

این نمایش با همکاری شهرداری آباده، ناحیه مقاومت بسیج و جامعه داروسازان آباده از تاریخ 22دی ماه به مدت 10روز در سالن آمفی تاتر آباده به روی صحنه می رود.

برگزاری پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نی ریز

پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی نی ریز با محوریت اهمیت وجایگاه نماز در جامعه و با حضور رئیس و اعضا در محل دفتر ستاد اقامه نماز بر گزار شد.

در ابتدای این جلسه آیت الله فقیه امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی این شهرستان از نماز به عنوان مهمترین عامل در بهسازی فرهنگ جامعه ورمز وحدت مسلمین یاد کرد.