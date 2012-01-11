رای هیات داوران جشنواره فجر قابل احترام است

سعید سعدی تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: هنوز اطلاعات خیلی دقیقی از وضعیت فیلم ندارم. اما با وجود اینکه فیلم در بخش رقابتی جشنواره فجر قرار ندارد، من به رای هیات داوران احترام میگذارم.
وی درباره حضور "اینجا شهر دیگری است" افزود: من برای نمایش فیلم در بخشهای جنبی جشنواره هیچ مشکلی ندارم. البته به ما اعلام کردند که امروز برای گرفتن پروانه نمایش اقدام کنیم. با برنامهریزیهای انجام شده فیلم تا هفتم بهمن ماه آماده نمایش میشود.
در این فیلم پریوش نظریه(جمیله)، هومن برقنورد، میلاد کیمرام(رادبه)، علیرضا کمالینژاد (مشعوف)، حسین سلیمانی(زاعد)، مسعود انتظاری و... به ایفای نقشهای اصلی میپردازند. حدود 60 درصد فیلم در نخلستانهای منطقه آبادان میگذرد و مابقی صحنهها که مربوط به مسجد کوفه و شهر کوفه خواهد شد در شهرک غزالی و دکورهای مختارنامه (احمدآباد مستوفی) و مناطق کویری کاشان ضبط شده است.
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