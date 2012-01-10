کاوش در تپه صادق سیستان ‌و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علی شهرکی ظهر سه شنبه اظهار داشت: تپه صادق محوطه‌ ای بیضی شکل به ابعاد 200 در 150 متر است، که در 75 کیلومتری شهرستان زابل واقع شده است.

وی گفت: حداکثر ارتفاع این تپه شش متر از سطح زمین‌ های هموار اطراف است و از تپه‌ های اقماری شهر سوخته محسوب می ‌شود.

وی افزود: منطقه جنوب سیستان از دیر باز شاهد انجام کاوش‌ های باستان شناسی بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان بیان داشت: محوطه باستانی شهر سوخته از مهم‌ ترین و شاخص ‌ترین محوطه ‌های دوران آغاز تاریخی، اطلاعات بسیار گرانبهایی در ارتباط با چگونگی استقرارهای انسانی در هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد در اختیار ما قرار داده است و انجام پژوهش بر روی یافته‌ های آن می تواند به حل بسیاری از پیچیدگی‌ های عصر مفرغ کمک کند.

وی گفت: بررسی و کاوش در تپه صادق، توسط گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان به منظور آموزش دانشجویان انجام می ‌شود.

وی افزود: این کاوش از دوازدهم دی ماه سالجاری آغاز و به مدت یک ماه به سرپرستی مهدی مرتضوی و خسروجردی ادامه خواهد داشت.