کارفرمایان البرزی با جذب نیروهای جدید تسهیلات می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حدادپور با اشاره به ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایانی که نیروهای جدید به کار گیرند، اظهار داشت: با اجرای ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 90 بالغ بر دو هزار مورد اشتغال پایدار و قطعی در استان البرز ایجاد خواهد شد.



در همین راستا بهنام بهداروند، رئیس اداره هدایت نیروی کار استان البرز نیز با بیان اینکه کارفرمایان با رعایت ضوابط پیش بینی شده می توانند از مزایای این قانون برخوردار شوند، گفت: شرط مهم ماده 80 ایجاد اشتغال جدید است از این رو کارفرمایانی که نیروهای جدید را به کار گیرند، از کمک دولت بهره مند می شوند و استان البرز نیز تاکنون با اجرای این قانون، پس از ابلاغ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استانها، تامین اجتماعی و کاریابیهای غیر دولتی توانسته است با استفاده از تسهیلات تشویقی و حمایتی معافیت بیمه ای ظرف مدت یک ماه بیش از 400 فرصت شغلی پایدار و قطعی را در شاخه های صنعت، کشاورزی و خدمات ایجاد و در این زمینه موفق عمل کند.



بهداروند تصریح کرد: این ماده قانونی تسهیلات مناسبی را برای جذب نیروی جدید و ایجاد اشتغال فراهم کرده که می توان از ویژگیهای آن ثبات، غیر موقتی بودن، کیفیت و شایستگی نام برد که امیدواریم کارفرمایان و کارآفرینان با استفاده از همه ظرفیتهای این ماده بتوانند به توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در استان کمک کنند.



رئیس اداره هدایت نیروی کار از صاحبان مشاغل و کارفرمایان استان خواست تا در صورت تمایل به استفاده از این ماده قانونی و افزودن نیروی کار، درخواست خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا اداره هدایت نیروی کار استان البرز ارائه کرده و از تسهیلات معافیت بیمه سهم کارفرما بهره مند شوند.