رکورد صادرات گاز ایران به اروپا شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود افزایش مصرف گاز طبیعی در صنایع عمده، بخش خانگی، تجاری و نیروگاهها، برای نخستین بار حجم صادرات و سوآپ گاز طبیعی ایران به کشورهای ترکیه، ارمنستان و جمهوری نخجوان به مرز 32 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

بر این اساس آمارهای رسمی وزارت نفت نشان می دهد که در شرایط فعلی روزانه حدود 28 میلیون متر مکعب گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه صادر می شود که هنوز با سقف قراردادی آن حدود 2 میلیون متر مکعب در روز فاصله دارد.

از سوی دیگر هم اکنون به طور میانگین روزانه 2.4 میلیون متر مکعب گاز به ارمنستان صادر می شود ضمن آنکه حجم سوآپ گاز ایران از مسیر جمهوری آذربایجان- ایران- جمهوری نخجوان به یک میلیون و 520 هزار متر مکعب در روز رسیده است.

جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز هم پیشتر از افزایش بی سابقه گاز طبیعی به ترکیه در سال جاری خبر داده و به مهر گفته بود: از ابتدای سالجاری به طور متوسط روزانه میزان صادرات گاز ایران به ترکیه حدود 10 درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، قرارداد معاوضه (سوآپ) گاز طبیعی ایران و آذربایجان سال 2004 میلادی بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و آذری گاز جمهوری آذربایجان امضا شد.



بر اساس این توافق، 25 ساله مقامات گازی تهران – باکو مقرر شد که روزانه حدود یک میلیون متر مکعب گاز طبیعی آذربایجان از مسیر ایران به جمهوری نخجوان تحویل داده شود.



در همین حال مطابق با توافق قبلی بین ایران و آذربایجان در صورت نهایی شدن مذاکرات، حجم سوآپ گاز در فاز اول به روزانه 2.5 میلیون متر مکعب و در فاز دوم به روزانه پنج میلیون متر مکعب قابل افزایش است.

بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید سهم ایران در تجارت جهانی گاز به 10 درصد افزایش یابد که در این صورت باید سالانه به بیش از 100 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.