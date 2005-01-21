هيچ جايگزيني براي مذاكره با ايران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"ميشل بارنيه" وزير امور خارجه فرانسه امروز جمعه گفت: هيچ جايگزيني براي سياست گفتگو با ايران و اجبار اين كشور براي دست برداشتن از سلاح هاي هسته اي وجود ندارد.



بارنيه كه سرگرم ديدار از روسيه است، افزود: آمريكايي ها را به شكل منظم از تحولات مذاكرات كه با شفافيت كاملي به همراه شركاي اروپايي و روسيه با ايران صورت مي گيرد، مطلع مي سازيم.



بارنيه تصريح كرد: اين همكاري و مذاكره، حساس و ما چشمانمان را باز كرده ايم، اما هيچ جايگزيني براي اين همكاري وجود ندارد، ايران در برنامه خود بايد از سلاح هاي هسته اي صرفنظر كند.



وزير امور خارجه فرانسه اين اظهارات را در كنفرانس خبري مشترك با همتاي روسي خود" سرگي لاوروف" در مسكو مطرح كرد. دراين كنفرانس خبري " سرگي ايوانوف" وزير دفاع روسيه و همتاي فرانسوي اش "ميشل اليوماري" نيز حضور داشتند.



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