آموزشهای فنی و حرفه ای عامل کاهش انحرافات اجتماعی و بیکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم افشاری در مراسم پایان دوره و تجلیل ۷۵نفر از کارآموزان افاغنه آموزش فنی و حرفه ای استان اظهارداشت: بیش از یک میلیون مهاجر افغانی دارای کارت، مجوز حضور در ایران را دارند.

وی گفت: اعتبارات کمیساری سازمان ملل در مقابل خدمات ایران به مهاجرین قابل مقایسه نیست.

افشاری تعداد دانش آموزان افغانی در مدارس کشور را ۳۶۰هزار دانش آموز عنوان کرد و افزود: بیشترین مهاجرین ساکن در ایران اتباع افغانی هستند و این به دلیل شرایط حاد این کشور است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: به دلیل شرایط سخت امنیتی تحمیل شده در افغانستان از سوی آمریکا، اگر مرزها کشور باز باشد نیمی از جمعیت افغانستان را ترک خواهند کرد.

اجرای 160 پروژه توسط ایران در افغانستان

افشاری با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۶۰پروژه در افغانستان توسط ایران در حال انجام است، ادامه داد: مردم افغانستان مردمی مسلمان و متعهد هستند که در طول تاریخ اثبات کرده اند با اشغال گری میانه ای ندارند.

وی افزود: با توجه به وجود معادن و سرزمین های بکر کشاورزی و دامپروری این کشور با وجود نیروهای نظامی امریکا و وجود ناامنی امکان استفاده از این ظرفیت ها از مردم افغانستان گرفته شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی گفت: مردم با ذکاوت این کشور در صورت وجود امنیت با برنامه ریزی درست می توانند با بازسازی کشورشان به موفقیت‌های بسیاری برسند.

افشاری بیان کرد: با توجه به اینکه فقر یکی از ریشه های انحرافات اجتماعی و بیکاری نیز یکی از ریشه های فقر است، آموزشهای فنی و حرفه ای توانسته با ایجاد مهارت و کسب و کار، در کاهش این معضل موثر باشد.

در پایان مراسم از ۵نفر از کارآموزان افاغنه آموزش فنی و حرفه ای استان بصورت نمادین با اهداء گواهینامه مهارت و ست لوازم و ابزار کار، تجلیل به عمل آمد.