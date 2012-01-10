برنامه های دهه فجر تکراری نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل دهنوی بعد از ظهر سه شنبه در ستاد دهه فجر شهرستان افزود: در آستانه دهه مبارک فجر هستیم و هر آنچه از این نظام اسلامی داریم به برکت شهدا است.

وی اظهار داشت: همه ما در قبال این دهه تعهد و وظیفه داریم و باید طوری برنامه ریزی کنیم که برنامه ها تکراری نباشند و هر کس هر تعهدی را می پذیرد نسبت به حسن انجام تعهدش پایبند باشد.

دهنوی گفت: اجرای بر نامه ها باید برای نسل جدید قابل فهم و یک چیز نو باشد.



حجت الاسلام حسینییان امام جمعه آزادشهر نیز ضمن تقدیر وتشکر از همکاری دستگاه ها در برگزاری همایش ائمه جمعه استان گلستان در آزادشهر با اشاره به ریشه قرآنی دهه فجر گفت: باید دهه فجر را زمینه تحقق آرمانها و آرزوهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم.

وی گفت: ما مسؤلان باید بستری را فراهم کنیم تا خاطره ودستاوردهای شهدا و امام (ره) زنده شود.